Razie rutieră de noapte în județul Bacău: 17 amenzi, permise reținute și șofer prins cu 107 km/h în localitate

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Bacău au desfășurat, în noaptea de 16 spre 17 mai, o amplă acțiune pentru prevenirea accidentelor rutiere și creșterea siguranței în trafic, activitățile fiind coordonate de Inspectoratul General al Poliției Române, prin Direcția Rutieră.

În cadrul controalelor efectuate, oamenii legii au verificat 120 de autovehicule și au aplicat 17 sancțiuni contravenționale pentru abateri la regimul circulației pe drumurile publice.

De asemenea, polițiștii au reținut două permise de conducere și au retras patru certificate de înmatriculare, măsurile fiind dispuse conform legislației rutiere în vigoare.

Unul dintre cazurile constatate de polițiști a avut loc pe DN 2-E85, în localitatea Nicolae Bălcescu, unde un echipaj al Serviciului Rutier Bacău a depistat un bărbat de 38 de ani care conducea cu viteza de 107 km/h, depășind cu 57 km/h limita legală admisă pe sectorul respectiv de drum.

Șoferul a fost sancționat cu amendă în valoare de 2.025 de lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru o perioadă de 90 de zile.