Karate/ Campionatul European Fudokan: Băcăuanul David Senteș, dublu campion al Europei!

Pe lângă cele două medalii de aur cucerite în probele de kumite shobu ippon fudokan sportiv, categoria de vârstă 12-13 ani și kumite jiyu ippon fudokan tradițional, sportivul antrenat de Sorin Aștefănoaei la ACS Karate Tradițional Inițio și-a adjudecat și titlul de vice-campion continental la kata individual, fudokan tradițional

ACS Karate Tradițional Inițio Bacău rămâne un reper al performanței sportive. A demonstrat-o din plin și la cea de-a 28-a ediție a Campionatului European de karate fudokan, găzduit, weekendul trecut, de „Sepsi Arena” din Sfântu-Gheorghe și care a fost structurat pe mai multe discipline: fudokan tradițional, fudokan sportiv, Kobudo-arme, tamashiwari- teste de spargei și fudokan ikkaido- fudokan pentri persoane cu dizabilități.

La Europenele ce au reunit loturile naționale de karate fudokan din 29 de țări și care s-au bucurat și de prezența fondatorului WFF (World Fudokan Federation), sensei prf. Dr. Ilija Iorga 10 Dan, Inițio Bacău a fost reprezentată de David Senteș și de antrenorul său, sensei Sorin Aștefănoaei 6 Dan. David a avut o prestație remarcabilă pe perioada celor trei zile de concurs, adjudecându-și trei medalii: două de aur și una de argint!

Concurând la categoria de vârstă Juvenil (12-13 ani), elevul lui Sorin Aștefănoaei s-a laureat dublu campion european în probele de kumite shobu ippon fudokan sportiv, respectiv kumite jiyu fudokan tradițional și vice-campion continental la kata inidividual fudokan tradițional. Reușitele lui David Senteș au contribuit la supremația europeană a lotului reprezentativ de fudokan al României, poziționat, o dată în plus, pe primul loc în clasamentul pe națiuni.

„Din nou rezultate notabile pentru Inițio Bacău, pentru David Senteș și pentru sportul băcăuan, din nou locul 1 pentru această mare și frumoasă familie a Fudokan România. Mulțumim staff-ului de organizare, lui sensei Constantin Căliman 8 Dan, președintele ACSK Fudokan România, colegilor antrenori și arbitri”, a declarat sensei Sorin Aștefănoaei, care a adresat și o invitație celor care doresc să înceapă acest sport:

„Îi așteptăm la grupa noastră de începători de la ACS Karate Tradițional Inițio Bacău. Modul în care continui depinde foarte mult de felul în care începi. La clubul nostru, pregătirea sportivilor este principala preocupare. Metodica diversificată și complementară menține o linie tehnică curată, care duce rapid spre înțelegerea corectă a disciplinelor de luptă și, implicit, spre rezultatele de concurs. Copii noștri sunt viitorul în care trebuie să credem și să investim în permanență. Avem nevoie mai mult ca oricând de o societate puternică și echilibrată, de o minte sănătoasă într-un corp sănătos”.