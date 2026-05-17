Indemnizațiile pentru concedii medicale, modificate prin lege. Unele categorii vor primi plata integrală chiar din prima zi

Legea nr. 64/2026 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2025 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 416 din 15 mai 2026 și aduce modificări importante în ceea ce privește calculul și plata indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, cunoscute drept concedii medicale.

Actul normativ introduce trei schimbări principale.

Prima modificare prevede că, în cazul concediilor medicale acordate fără întrerupere, prima zi neplătită se aplică o singură dată, indiferent de numărul certificatelor medicale emise pentru aceeași perioadă de incapacitate temporară de muncă.

A doua modificare stabilește că anumite categorii de concedii medicale vor fi plătite integral încă din prima zi, fără diminuări ale indemnizației. Măsura se aplică pentru concediile și indemnizațiile de maternitate, risc maternal, afecțiuni oncologice, precum și pentru persoanele incluse în programele naționale de protejare a sănătății. De asemenea, indemnizațiile nu vor mai fi diminuate nici în cazul persoanelor care beneficiază de servicii medicale în regim de spitalizare. Pentru toate aceste situații, se achită inclusiv prima zi de concediu medical.

Totodată, legea prevede că persoanele care beneficiază de concedii medicale eliberate cu încălcarea condițiilor legale își pierd dreptul la indemnizația aferentă concediului medical.

Potrivit actului normativ, prevederile privind plata integrală a indemnizațiilor pentru categoriile speciale de concedii medicale intră în vigoare la data de 18 mai 2026, respectiv la trei zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial.