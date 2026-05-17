Fotbal/ Liga 3: Aerostar câștigă și se salvează

Învingători cu 2-1 contra Bucovinei Rădăuți, „aviatorii” au încheiat play-out-ul pe locul 5, asigurându-și permanența în eșalonul al treilea. Clasat pe 6, Adjudul lui Cristi Popovici a evitat, la rândul său, impactul cu Liga 4, cele două echipe retrogradate din Seria 1 fiind CS Gheorgheni și FC Bacău 2

Cădere de cortină peste play-out-ul Ligii 3. Finalul de campionat s-a dovedit unul fericit pentru CS Aerostar Bacău, care, învingând sâmbătă, acasă, în ultima etapă, cu 2-1 (2-0) pe Bucovina Rădăuți, a încheiat play-out-ul pe locul 5, asigurându-și, astfel, permanența în eșalonul al treilea. Aviatorii” au totalizat 35 de puncte, la fel ca și CSM Adjud, însă, în ciuda unui golaveraj inferior, s-au situat peste formația vrânceană, în baza faptului că la finalul sezonului regular au avut o clasare mai bună, acesta fiind principalul criteriu de departajare în cazul egalității de puncte.

Băcăuanii, care au evoluat în formula Tancău- Olteanu (min. 60 Dănilă), Prențu, Pruteanu (min. 70 Ganea), Budău- Bălan, Matei, Mazilu, Belciu (min. 70 Roman)- Băisan (min. 70 Pantelei)- Corban (min. 83 Oancea), au condus cu 2-0 prin reușitele lui Corban (min. 12, șut pe lângă portar la pasa filtrantă a lui Băisan) și Belciu (min. 34, finalizare din careul mic al unei prelungite faze de atac), înainte ca Julei să înscrie punctul Bucovinei Rădăuți la ultima acțiune a meciului. De notat și intervenția excelentă din min. 65 a lui Tancău, care a deviat peste transversală o reluare din apropiere cu capul a lui Julei.

De asemenea, merită subliniat faptul că la finalul întâlnirii, gruparea băcăuană a ținut să dedice victoria președintelui CS Aerostar, Doru Damaschin, cu ocazia zilei de naștere. Așadar, „aviatorii” lui Andrei Întuneric continuă la nivelul Ligii 3, la fel ca și Adjudul pregătit de Cristi Popovici.

Învingătoare cu 1-0, pe teren propriu, în fața liderei din play-out-ul Seriei 1, CSM Vaslui, gruparea adjudeană a terminat pe locul 6 play-out-ul, cu un coeficient de 1,206 ce i-a permis salvarea de la retrogradare. Din Seria 1 au retrogradat CS Gheorgheni și FC Bacău 2, însă nu este deloc exclus ca aceste două echipe, la fel ca și alte retrogradate, de altfel, să facă parte și în sezonul viitor din Liga 3 pe fondul posibilelor retrageri ale altor grupări. În ceea ce privește accederea în Liga 2, cu o etapă înainte de finalul play-off-ului, lidera Seriei 1, Cetatea Suceava păstrează un punct avans față de cealaltă candidată la promovarea directă, Șoimii Gura Humorului.

Play-off/ Seria 1

Rezultatele etapei a șaptea (penultima) : Sepsi Sfântu-Gheorghe 2- Șoimii Gura Humorului 1-2, CS Blejoi- Cetatea Suceava 0-1, Sporting Liești- Viitorul Onești 2-0, KSE Târgu-Secuiesc- Știința Miroslava 1-1.

Clasament : 1) Cetatea Suceava 31p., 2) Șoimii Gura Humorului 30p., 3) Sporting Liești 22p., 4) Viitorul Onești 18p. (golaveraj 6-5), 5) KSE Târgu-Secuiesc 18p. (10-11), 6) Știința Miroslava 17p., 7) Sepsi Sfântu-Gheorghe 2 8p., 8) CS Blejoi 2p.

Programul etapei viitoare (ultima)/ sâmbătă, 23 mai, ora 18.00 : Cetatea Suceava- Sepsi Sfântu-Gheorghe 2, Viitorul Onești- CS Blejoi, Știința Miroslava- Sporting Liești, Șoimii Gura Humorului- KSE Târgu-Secuiesc.

Play-out/ Seria 1

Rezultatele etapei a șaptea (ultima): Aerostar Bacău- Bucovina Rădăuți 2-1, ACS USV Iași- FC Bacău 2 2-1, CSM Adjud- CSM Vaslui 1-0, CS Gheorgheni- AFC Odorehiu Secuiesc 2-1.

Clasament final : 1) CSM Vaslui 41p, 2) AFC Odorheiu Secuiesc 40p., 3) ACS USV Iași 37p., 4) Bucovina Rădăuți 36p., 5) CS Aerostar 35p., 6) CSM Adjud 35p., 7) CS Gheorgheni 34p., 8) FC Bacău 2 18p.

Dan Sion