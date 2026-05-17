Bacău: Ceremonie militară și religioasă în memoria căpitanului aviator Alexandru Șerbănescu, la 114 ani de la naștere

Militarii Baza 95 Aeriană „Erou Căpitan Aviator Alexandru Șerbănescu” au marcat împlinirea a 114 ani de la nașterea căpitanului aviator Alexandru Șerbănescu, printr-o ceremonie militară și religioasă organizată în semn de omagiu pentru unul dintre cei mai cunoscuți ași ai aviației române din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Potrivit reprezentanților bazei aeriene, evenimentul a inclus depuneri de coroane și momente solemne dedicate memoriei eroului, născut la 17 mai 1912 în satul Vlaici, comuna Colonești, județul Olt.

La ceremonie au participat, din partea filialei Bacău a Fundației „Erou căpitan aviator Alexandru Șerbănescu”, comandorul (r.) Cristian Andrieș, comandorul (r.) Bogdan Colțănel și plutonierul adjutant principal (r.) Sorin Grumuș.

Reprezentanții bazei au subliniat că Alexandru Șerbănescu rămâne un simbol al curajului și sacrificiului pentru patria română, acesta conducând în timpul războiului Grupul 9 Vânătoare și distingându-se prin numeroase misiuni de luptă.

Pentru faptele sale de vitejie, căpitanul aviator Alexandru Șerbănescu a fost decorat cu ordinele „Virtutea Aeronautică”, „Steaua României”, „Crucea de Fier”, „Coroana României” și cu Ordinul Militar „Mihai Viteazul”, cea mai înaltă distincție militară românească.

„Veșnică recunoștință eroului care și-a sacrificat viața pentru onoarea patriei!”, au transmis reprezentanții Bazei 95 Aeriană.