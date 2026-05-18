Oneștiul a găzduit Olimpiada Națională de Badminton pentru liceeni

Municipiul Onești a găzduit, în weekend, faza națională a Olimpiadei Sportului Școlar la badminton pentru liceu, competiție organizată de Inspectoratul Școlar Județean Bacău, cu sprijinul Primăriei Onești și al unităților de învățământ partenere.

La eveniment au participat cei mai buni sportivi liceeni din țară, întrecerile desfășurându-se pe parcursul a două zile. Organizatorii au beneficiat de implicarea cadrelor didactice și a conducerii de la Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești și Clubul Sportiv Școlar Onești.

La categoria feminină, podiumul a fost ocupat de echipele din Galați, Timișoara și București – Sector 4.

În competiția masculină, primul loc a revenit sportivilor din Piatra-Neamț, urmați de reprezentanții din Iași și de cei din București – Sector 2.

Organizatorii au transmis felicitări tuturor elevilor participanți și câștigătorilor competiției.