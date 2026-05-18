Lupte greco-romane: Băcăuanul Luca Celini, campion al Germaniei Masters!

La 56 de ani, proaspătul vice-campion al Statelor Unite ale Americii și-a adjudecat un nou titlu, cu cinci victorii din cinci

Celini Angelo Luca strikes again! Așadar, băcăuanul lovește din nou, deși corect ar fi să scriem „er schlagt wiedere zu”. Și asta pentru că în primăvara în care s-a laureat vice-campion al Statelor Unite ale Americii Masters, la Las Vegas, luptătorul în vârstă de 56 de ani s-a încununat și campion al Germaniei.

Și a făcut-o într-o manieră cât se poate de clară. Cu cinci victorii din cinci. La Naționalele Masters ale Germaniei derulate săptămâna aceasta la Rostock, Celini, care este legitimat la SV Durbheim, unde este antrenat de cumătrul său și, totodată de… fostul său elev Florin Gavrilă „Kempes”, și-a început turul de forță al categoriei 56-60 ani (88 kg) cu cu un 8-0 contra lui Maik Strumbries (Magdeburger SV 90).

A urmat cel mai strâns meci, câștigat în turul al doilea cu scorul de 10-8 în fața lui Silvio Rachswalski (TSV Ehningen). După care, Luca Celini a trecut în turul al treilea cu 9-0 de Karsten Jeschin (SC S-W Sende) și în semifinale cu 6-0 de Theofanis Kyiakos (TV Essen Dellwig). Iar în lupta pentru aur, băcăuanul nostru s-a impus cu 11-0 în fața lui Henry Dethloff (SV Warnemunde), adjudecându-și și titlul de cel mai tehnic luptător al concursului.

„Sunt foarte fericit deoarece îmi doream mult această medalie de aur. Vice-campion al Germaniei știam cum e să fii, deoarece anul trecut am obținut argintul, dar vroiam cu tot dinadinsul să văd cum te simți și când ești deasupra tuturor. Și pot spune că e minunat, mai ales că turneul a fost foarte solicitant, iar eu am avut un parcurs pe măsura pregătirii și a ambiției”, a declarat pentru „Deșteptarea” noul campion al Germaniei Masters la lupte greco-romane, băcăuanul Celini Angelo Luca.

Iar în timp ce Luca Celini își savurează succesul de la Rostock, noi începem să căutăm cum se spune în arabă „a lovi din nou”. Nu de alta, dar în toamnă, Celini va concura la Campionatele Mondialele Masters din Iordania, unde vizează o nouă lovitură. Una care să-i aducă și o medalie de Mondiale!