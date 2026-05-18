Băcăuanca Simona Aruș, vice-campioană mondială la individual și campioană mondială cu echipa României pregătită de Mihai Gosav

Orașul polonez Wroclaw a găzduit la mijlocul lunii mai cea de-a patra ediție a Jocurilor Mondiale ale Poliiștilor (IPA Games).

La competiția ce a reunit peste o mie de polițiști din 31 de țări care s-au confruntat la diferite discipline sportive, echipa României de judo, coordonată de un băcăuan, maiorul în rezervă Mihai Gosav, s-a laureat campioană mondială.

Nu a fost singurul succes tricolor de marcă băcăuană la judo în cadrul IPA Games, în condițiile în care colonelul în rezervă, Simona Gabriela Aruș și-a adjudecat titlul de vice-campioană a lumii în limitele categoriei 63 kg.

Simona Aruș este legitimată la CSM Bacău, la fel ca și Constantin Sorinel Drăgan (plutonier adjutant la Gruparea Mobilă), care a fost foarte aproape de podium, ocupând locul 5 după ce a pierdut medalia de bronz. De notat și faptul că România a avut cei mai numeroși participanți la IPA Games după țara gazdă: 106 sportivi.

„Prin muncă, disciplină, sacrificiu și dragoste pentru sport, România a adunat 12 medalii valoroase la judo la Jocurile Mondiale ale Polițiștilor”, a fost mesajul judoka băcăuani prezenți la Wroclaw.