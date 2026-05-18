Conferința medicală de la Buhuși revine în august 2026

Conferința medicală organizată de Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși revine în acest an cu cea de-a șaptea ediție, programată în perioada 28–29 august 2026, evenimentul urmând să reunească specialiști din domeniul sănătății din țară și din străinătate într-un amplu dialog dedicat calității actului medical și relației dintre medic și pacient.

Tema centrală a ediției din 2026 este „Comunicarea eficientă între pacient și echipa medicală”, organizatorii subliniind importanța acesteia în creșterea siguranței pacientului, consolidarea încrederii și îmbunătățirea performanței instituționale.

Potrivit organizatorilor, evenimentul continuă direcția lansată în 2025, declarat „Anul Empatiei”, și promovează conceptul de medicină centrată pe pacient, considerat esențial pentru dezvoltarea sistemului sanitar modern.

La conferință sunt așteptați medici, cadre universitare, manageri de spitale, directori medicali, bioingineri, asistenți medicali și sociali, dieteticieni, precum și experți în comunicare medicală.

Programul va include prezentări de bune practici, studii de caz, dezbateri aplicate și sesiuni de networking interdisciplinar, axate pe provocările actuale ale sistemului de sănătate.

Evenimentul se va desfășura la Buhuși și își propune să aducă în prim-plan competența profesională, empatia și încrederea în relația medic–pacient.