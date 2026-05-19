La doar 13 ani, Dominick Dulhac luptă pentru visul mondial. Bacăul are un nou nume care promite în boxul internațional

La doar 13 ani, într-un sport în care experiența, maturitatea fizică și numărul meciurilor disputate cântăresc enorm, Dominick Dulhac reușește o performanță care atrage atenția întregii comunități sportive: calificarea la Campionatul Mondial WFC Under 15, cea mai importantă competiție internațională de box profesionist pentru această categorie de vârstă.

Pentru tânărul pugilist băcăuan, drumul până aici nu a fost unul simplu. În ring, Dominick se confruntă cu sportivi de 14 și 15 ani, mai experimentați, mai maturi fizic și cu un număr considerabil mai mare de meciuri oficiale disputate. Cu toate acestea, sportivul de la Masters Boxing Bacău a demonstrat că determinarea, disciplina și pregătirea corectă pot compensa diferențele de vârstă și experiență.

Această calificare nu reprezintă doar o reușită personală, ci și confirmarea faptului că la Bacău se construiesc sportivi capabili să performeze la nivel internațional.

Un proiect construit cu seriozitate și disciplină

Deși poartă un nume deja cunoscut în lumea boxului românesc, prin performanțele tatălui său, campionul Dragoș Dulhac, parcursul lui Dominick nu este rezultatul unei simple moșteniri, ci al unei munci intense și constante.

În cadrul Masters Boxing Bacău, pregătirea sa este tratată cu profesionalism deplin, după standarde moderne, apropiate de cele ale sportivilor de elită. Programul său include antrenamente tehnice, pregătire fizică riguroasă, sparring-uri atent selectate, analiză și corectare permanentă a execuțiilor.

Pregătirea este coordonată de echipa clubului Masters Boxing, formată din Dragoș Dulhac, Valentin Bârgăoanu și Ciprian Tomiță, care au construit pas cu pas dezvoltarea sportivului.

În paralel, Dragoș Dulhac și-a consolidat echipa și la nivel de management, prin cooptarea prof. Marius Paraschiv, responsabil de imaginea proiectului Masters Boxing, zona de sponsorizare și partea de impresariat, contribuind la dezvoltarea unei structuri tot mai profesioniste în jurul tinerilor sportivi.

Rezultatele sunt deja vizibile.

Deși practică boxul de aproximativ un an, Dominick a recuperat rapid diferențele față de colegi cu experiență mai mare, demonstrând nu doar talent, ci și o etică a muncii rar întâlnită la această vârstă.

Mentalitate de campion

Cei din jurul său spun despre Dominick că are ceva special: seriozitate, concentrare și dorința autentică de a reuși.

Nu este doar un copil talentat care intră în ring, ci un tânăr sportiv care înțelege ce înseamnă sacrificiul, rutina și consecvența. La 13 ani, vorbește cu maturitate despre visurile sale sportive și despre drumul pe care și-l dorește în box.

În același timp, Dominick nu neglijează educația.

Elev la Colegiul Tehnic „N. V. Karpen” Bacău, tânărul sportiv vorbește cu apreciere despre mediul școlar care îl susține:

„Am colegi și profesori extraordinari, care îmi susțin moralul și aspirațiile sportive. Le mulțumesc din inimă pentru tot. Mă simt extraordinar la Colegiul Tehnic N. V. Karpen, iar la anul, după clasa a VIII-a, voi urma liceul tot acolo.”

Această susținere contează enorm într-o perioadă în care echilibrul dintre performanța sportivă și educație nu este întotdeauna ușor de gestionat.

Performanța are nevoie de susținere

În sportul de performanță, talentul și munca nu sunt întotdeauna suficiente. În spatele fiecărui rezultat important există oameni care aleg să creadă în acel drum.

În cazul lui Dominick Dulhac, această susținere vine și din partea partenerilor care au ales să investească în performanță și în viitorul sportului băcăuan.

Noblesse Group și Covired sunt alături de tânărul sportiv în această etapă extrem de importantă a carierei sale, oferindu-i sprijinul necesar pentru a continua să evolueze și să reprezinte cu mândrie Bacăul și România.

Aceste companii nu susțin doar un sportiv. Susțin un vis, o generație și convingerea că performanța autentică merită sprijinită.

Într-o perioadă în care sportul privat depinde în mare măsură de implicarea mediului de afaceri, astfel de parteneriate devin esențiale pentru ca tinerii talentați să aibă șansa de a concura la cel mai înalt nivel.

Bacăul privește spre viitor

Campionatul Mondial WFC Under 15 va reprezenta, fără îndoială, cea mai mare provocare din cariera lui Dominick de până acum.

Adversarii vor fi experimentați. Presiunea va fi mare. Miza este uriașă.

Dar un lucru este cert: Dominick Dulhac nu a ajuns acolo întâmplător.

La doar 13 ani, cu disciplină, muncă și susținerea unei echipe solide, tânărul pugilist băcăuan demonstrează că viitorul boxului se construiește chiar acum.

Iar Bacăul are toate motivele să fie mândru de unul dintre cei mai promițători tineri sportivi ai săi.