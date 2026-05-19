Bani pentru cuplurile infertile

Într-o Românie care se confruntă de ani buni cu scăderea accentuată a natalității și cu îmbătrânirea populației, statul încearcă să mențină una dintre puținele măsuri sociale care au oferit rezultate concrete pentru familiile afectate de infertilitate. Guvernul a decis continuarea programului de sprijin pentru fertilizare in vitro și alte proceduri de reproducere asistată până în anul 2030, oferind astfel o perspectivă de continuitate pentru mii de cupluri și femei singure care își doresc un copil.

Noua hotărâre adoptată de Executiv stabilește cadrul general prin care programul va funcționa în perioada 2026–2030, finanțarea urmând să fie asigurată anual din bugetul de stat, prin Ministerul Muncii. Măsura vine într-un context demografic tot mai dificil, în care numărul nașterilor scade constant, iar România pierde anual zeci de mii de locuitori.

Deși programul rămâne în esență același, apar și câteva modificări importante. Cea mai discutată schimbare este reducerea intervalului de vârstă pentru femeile beneficiare. Dacă în edițiile anterioare puteau aplica femei cu vârste între 20 și 45 de ani, noua formulă limitează accesul la categoria 24–42 de ani împliniți. Autoritățile susțin că ajustarea a fost făcută în funcție de recomandările medicale și de eficiența statistică a procedurilor de fertilizare.

Sprijinul financiar acordat de stat rămâne însă neschimbat. Fiecare beneficiar va putea primi până la 15.000 de lei, împărțiți în două vouchere distincte: 5.000 de lei pentru tratamente medicamentoase și 10.000 de lei pentru procedurile medicale propriu-zise. Pentru multe familii, această sumă poate face diferența între abandonarea ideii de a avea un copil și șansa reală de a deveni părinți.

Programul se adresează atât cuplurilor infertile — căsătorite sau nu — cât și femeilor singure diagnosticate cu infertilitate, cu condiția existenței unei recomandări medicale de specialitate. În ultimii ani, interesul pentru astfel de programe a crescut considerabil, pe fondul costurilor ridicate ale fertilizării in vitro în clinicile private.

Ministerul Muncii a publicat deja în transparență decizională proiectul normelor de aplicare, document care detaliază modul concret în care beneficiarii vor putea solicita ajutorul financiar. Înscrierea se va face exclusiv online, printr-o platformă digitală dedicată, iar dosarul va trebui să includă mai multe documente justificative: dovada diagnosticului de infertilitate, declarație că solicitantul nu participă la un alt program similar, acord pentru prelucrarea datelor personale, copii ale actelor de identitate și adeverințe privind calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate.

Autoritățile consideră că digitalizarea procedurii va reduce birocrația și va accelera procesul de evaluare a dosarelor. Documentele vor putea fi semnate electronic sau olograf, apoi încărcate în platformă.

În argumentarea măsurii, oficialii subliniază că programul nu reprezintă doar un sprijin medical, ci și o investiție socială într-un moment în care declinul demografic începe să afecteze tot mai vizibil economia și piața muncii. Totodată, infertilitatea rămâne pentru multe familii o problemă profund personală și costisitoare, iar accesul la tratamente moderne este adesea limitat de situația financiară.

Pentru moment, normele nu au intrat încă în vigoare. Proiectul trebuie aprobat prin ordin de ministru și publicat în Monitorul Oficial înainte ca noua etapă a programului să poată deveni complet operațională. Dacă procedura va fi finalizată la timp, primele înscrieri ar putea începe în a doua parte a acestui an.