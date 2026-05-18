Primarul Bacăului laudă sistemul de supraveghere video din oraș

Primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, susține că sistemul extins de supraveghere video instalat în oraș contribuie semnificativ la creșterea siguranței publice și la identificarea rapidă a persoanelor care încalcă legea.

Edilul a declarat, într-o postare publică, că municipiul este monitorizat de „câteva sute” de camere amplasate în puncte-cheie, precum piețe, parcuri, zona Insulei de Agrement și marile intersecții.

„Orașul este protejat de sute de camere de supraveghere și asta ne ajută să îi identificăm pe cei care încalcă flagrant legea”, a transmis primarul.

Potrivit acestuia, sistemul permite prevenirea incidentelor și intervenții rapide ale autorităților atunci când situația o impune. Totodată, Stanciu-Viziteu a transmis un mesaj ferm celor care aleg să ignore regulile.

„Fiecare faptă este văzută, înregistrată și tratată ca atare. Spațiul public nu mai este un loc în care să crezi că poți scăpa nepedepsit”, a afirmat edilul.

Primarul a subliniat că siguranța orașului nu depinde exclusiv de tehnologie, ci și de implicarea cetățenilor, încurajând băcăuanii să sesizeze Poliției Locale comportamentele care contravin normelor sociale și regulilor de conviețuire.