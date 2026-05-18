Tineri tenismeni remarcați la Cupa Viitorilor Campioni de la Bacău

Sportivii secției de tenis au obținut rezultate notabile în cadrul competiției „Cupa Viitorilor Campioni”, desfășurată în acest weekend la Profesional Tenis Club Bacău, turneu dedicat copiilor și tinerilor pasionați de tenis.

Competiția a reunit participanți din Bacău, Onești, Târgu Ocna, Comănești, Roman, Iași, Piatra Neamț și Buhuși, organizatorii apreciind nivelul ridicat de pregătire și ambiția sportivilor.

La categoria Roșu, sportivul Vântu Andrei a obținut locul I, după evoluții constante și prestații apreciate de antrenori, în timp ce Martinaș Patrick a urcat pe treapta a treia a podiumului, aceasta fiind prima sa clasare între premianți.

La categoria Portocaliu Starter a concurat Marian Eric, aflat la primul turneu în această categorie, după trecerea de la nivelul Roșu, considerată una dificilă pentru tinerii jucători.

Un nou loc I a fost obținut la categoria Portocaliu Challenger de Cârnu Eric, remarcat pentru jocul elegant și determinarea demonstrată pe parcursul meciurilor.

La categoria Verde, Lungu Anelise a reușit să se califice între primii șase sportivi ai competiției, după ce a trecut de faza grupelor într-un tablou cu 15 participanți.

Coordonatorul secției de tenis, Mirel Caea, a felicitat sportivii pentru implicare și ambiție.

„Îi felicit pe copii pentru dăruire și ambiție! Un turneu care va aduce un plus de experiență sportivilor noștri și sper pe viitor la cât mai multe rezultate frumoase din partea lor”, a declarat acesta, mulțumind totodată organizatorilor și părinților pentru sprijinul acordat tinerilor sportivi.