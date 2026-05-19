Elev băcăuan calificat la Europenele de Atletism pentru juniori

Elevul Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu”, David Sârbu, s-a calificat la Campionatele Europene de Atletism pentru juniori, competiție care va avea loc în perioada 16–19 iulie, la Rieti.

Reprezentanții colegiului băcăuan au anunțat că David Sârbu este elev în clasa a X-a, profil Matematică–Informatică, intensiv engleză, și practică atletismul de la vârsta de șase ani.

Sportivul este specializat în proba de triplusalt și face parte în prezent din Lotul Național de Juniori al României. De-a lungul timpului, acesta a obținut numeroase medalii la campionatele naționale de atletism.

Potrivit conducerii unității de învățământ, performanța elevului demonstrează că rezultatele școlare și sportul de performanță pot fi îmbinate prin disciplină, perseverență și pasiune.

Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” i-a transmis felicitări și succes sportivului băcăuan, care va reprezenta România la competiția continentală din Italia.