Tronson din Autostrada A7, finalizat între Adjudu Vechi și Răcăciuni. Deschiderea traficului, estimată pentru această vară

Lucrările la tronsonul Adjudu Vechi – Răcăciuni, parte a Autostrăzii A7 Focșani – Bacău, au fost finalizate, însă circulația nu va fi deschisă imediat, segmentul urmând să rămână temporar în conservare până la inaugurarea simultană cu lotul vecin către Bacău.

Informația a fost anunțată de Moldova Vrea Autostradă, care precizează că lucrările executate de constructorul UMB la Lotul 2 al autostrăzii sunt practic încheiate, asfaltul, marcajele și elementele de siguranță fiind deja montate.

Asociația civică a publicat imagini filmate cu drona pe traseul dintre Adjudu Vechi, din județul Vrancea, și localitatea Răcăciuni, susținând că tronsonul este realizat în proporție de aproape 99%.

Potrivit reprezentanților ONG-ului, după inaugurarea celor aproximativ 50 de kilometri dintre Focșani și Adjudu Vechi, la finalul anului 2025, exista așteptarea ca noul segment să fie deschis circulației încă din această primăvară. Autoritățile au decis însă ca inaugurarea să aibă loc simultan cu Lotul 3 Răcăciuni – municipiul Bacău.

„Estimarea noastră este că pe cele două loturi s-ar putea circula de la sfârșitul lunii iulie, dar autoritățile au anunțat recent public că acest lucru se va întâmpla în luna august”, au transmis reprezentanții asociației.

Odată cu deschiderea celor două loturi, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă de la Focșani până la centura municipiului Bacău, proiect considerat unul dintre cele mai importante pentru infrastructura rutieră din regiunea Moldovei.

