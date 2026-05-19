Două zile dedicate copilăriei, pregătite la Moinești de Ziua Copilului

Primăria Municipiului Moinești organizează, în perioada 31 mai – 1 iunie, o serie de evenimente dedicate Zilei Internaționale a Copilului, autoritățile locale invitând copiii, părinții și bunicii să participe la două zile de distracție și activități recreative.

Programul va debuta duminică, 31 mai, când cei mici vor putea face plimbări cu trenulețul turistic prin municipiul Moinești, între orele 12:00 și 20:00.

Evenimentele vor continua luni, 1 iunie, începând cu ora 10:30, în Parcul Central, unde organizatorii au pregătit momente artistice și recreative, spectacole de teatru și animație stradală, precum și întâlniri cu personaje îndrăgite de copii, între care Mickey și Minnie.

De asemenea, participanții vor avea acces la sesiuni de face painting, desene pe asfalt, echipamente gonflabile și alte activități interactive.

Reprezentanții administrației locale au transmis mulțumiri partenerilor și asociațiilor implicate în organizarea evenimentului, subliniind că manifestările sunt dedicate celebrării copilăriei prin joc, voie bună și crearea unor amintiri frumoase pentru cei mici și familiile lor.