– la Matematică, elevii de gimnaziu au susținut concursul la „Octavian Voicu" În această lună, în mai multe școli și colegii băcăuane se organizează etapele locale ale olimpiadelor școlare, pe diferite discipline. Ulterior, conform unui calendar stabilit de Ministerul Educației, se vor desfășura și etapele județene ale acestor competiții pentru stabilirea lotului de elevi băcăuani care vor participa, în final, la etapele naționale, programate pentru luna aprilie. O astfel de olimpiadă, de Matematică, etapa locală, a avut loc, weekendul trecut, la Școala Gimnazială „Octavian Voicu. „Am fost gazdele Olimpiadei locale de Matematică, nivelul de gimnaziu, la care s-au înscris 279 de elevi și au participat efectiv 256 de olimpici. Cei mai numeroși au fost elevii claselor a V-a, ei având mai multă speranță și curaj fiind la început de ciclu gimnazial. 1 of 5 Subiectele au fost elaborate de comisii formate din profesori cu experiență didactică, membri ai Consiliului Consultativ și profesori metodiști ai disciplinei Matematică", ne-a declarat prof. Eugen Ionel Tarasă, directorul Școlii „Octavian Voicu". Concursurile școlare continuă cu Olimpiada de Fizică, faza județeană, sâmbată 24 februarie, de la ora 9.00, gazdă fiind tot Școala Gimnazială „Octavian Voicu" din Bacău.

