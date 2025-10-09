O tradiție care ar trebui respectată!

În urmă cu câțiva ani, după finalizarea lucrărilor pe diverse drumuri și străzi, autoritățile locale asigurau ca terenul afectat să fie adus la starea inițială în maxim 30 de zile. Aceasta era o practică standard, menită să protejeze atât siguranța cetățenilor, cât și aspectul urban al localităților noastre.

Din păcate, realitatea de astăzi este cu totul diferită. În orașul Bacău există deja zone unde lucrările au fost finalizate de ani de zile, iar terenul nu a fost readus nici până acum la starea inițială. Situația creează disconfort locuitorilor și afectează imaginea orașului. Un exemplu elocvent este strada Aleea Metalurgiei, unde lucrările au fost încheiate cu mult timp în urmă, însă trotuarele și spațiile verzi nu au fost refăcute corespunzător.

Această situație ridică întrebări legitime despre modul în care sunt gestionate lucrările publice și despre responsabilitatea autorităților locale. Este important ca cetățenii să semnaleze asemenea probleme și să ceară autorităților să respecte termenele și normele legale privind refacerea infrastructurii.

Doar printr-o atitudine fermă și responsabilă putem spera la un oraș mai civilizat și mai prietenos pentru locuitori. De asemenea, întârzierile și lipsa de reacție afectează nu doar confortul, ci și siguranța oamenilor. Gropile sau denivelările rămase după lucrări pot provoca accidente, iar terenurile neamenajate favorizează și apariția unor situații neplăcute pentru comunitate.

Cred că este momentul ca autoritățile locale să reevalueze modul de gestionare a lucrărilor publice și să impună termene stricte pentru refacerea infrastructurii. Comunitatea merită să trăiască într-un mediu urban curat, sigur și funcțional, iar responsabilitatea revine în primul rând celor care gestionează resursele publice.

Sper ca prin publicarea acestei scrisori să atragem atenția autorităților și să contribuim la rezolvarea acestor probleme care afectează viața de zi cu zi a locuitorilor. Orașul merită respect și grijă, iar cetățenii trebuie să fie ascultați.

Dumitru I.

