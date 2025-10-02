O tânără care a găsit o poșetă uitată la autogara din Onești a returnat-o proprietarei

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, aflați în misiune în zona autogării din municipiul Onești, au fost abordați de o tânără care a găsit o poșetă uitată pe o bancă. Neavând legături cu localitatea și având trenul în scurt timp, aceasta a decis să predea bunul jandarmilor pentru a ajuta la găsirea proprietarului.

Jandarmii au preluat poșeta și, împreună cu tânăra, au verificat conținutul acesteia. În lipsa documentelor de identitate, au descoperit ochelari, un parfum, o cutie pentru încărcarea căștilor audio și o cheie de apartament.

Datorită implicării comunității, proprietara poșetei a fost identificată rapid. A doua zi, familia acesteia a confirmat dreptul de proprietate și a mulțumit jandarmilor pentru sprijinul acordat.

În aceeași zi, jandarmii s-au deplasat la locuința proprietarei pentru a-i înapoia poșeta, care conținea toate bunurile intacte. Gestul a fost primit cu recunoștință și bucurie, fiind considerat o lecție frumoasă despre bunătatea și grija oamenilor față de semeni.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacău mulțumește tuturor celor care demonstrează spirit civic și responsabilitate, arătând că, uneori, un gest mic poate face o mare diferență.