O nouă modă se naște în Bacău. Teatrul de amatori

Nu știu dacă e chiar o modă, dar nu poate fi decât un lucru bun. Unora s-ar putea să nu li se pară o surpriză și să spună că teatrul de amatori se face în mai multe cluburi și școli de hobby din Bacău, locuri în care copiii învață arta actoricească, numai că de această dată vorbim despre teatru pentru adulți. Și cred că e mare lucru și chiar foarte important este ca adulții, în timpul liber să facă ceva. Să învețe, să evolueze și să se autodepășească. Acest lucru se întâmplă la Atelelierul Teatral Masca din Bacău, condus de actorul Ștefan Alexiu.

Sfârșit de săptămână și agitație maximă la Teatrul Municipal Bacovia. Pe afiș însă nu apare niciun nume de actor consacrat. Mai mult decât atât, sunt vehiculate cinci titluri de piese de teatru. Cinci piese într-un timp destul de scurt, de câteva ore. „Palatul de Gheață”, „Nomnom”, Coșmarul Brândușei”, „Accident Stelar” și „Aventurile lui Păcală”. Rând pe rând, în fiecare piesă s-au remarcat copii de diferite vârste, care prin prestația lor au stârnit valuri de adimirație și ropote de aplauze. Cu toții au transmis felurite emoții, unii dintre copii reușind să cuprindă la un loc bucurie, tristețe, lacrimi și hohote de râs. Cert este că dacă vor continua, o parte dintre ei vor putea urma o carieră de succes pe scenă, și poate că deja am văzut viitoarele stele de teatru și de cinema.

Surpriza cea mare a venit la ultima reprezentație, „Aventurile lui Păcală” – adaptare după I.G. Destelnica. Pe scenă au urcat în diferite roluri niște pasionați de teatru și de scenă, neprofesioniști. Fiecare dintre ei într-o cu totul altă meserie, dar care și-au dorit cu ardoare să evolueze pe scenă, să interpreteze roluri și personaje, să fie clar într-o altă lumină, cea a reflectoarelor și în fața publicului. Din distribuție au făcut parte Tania Cuzmin, Vasile Potolea, Gabriela Deacu, Elena Tămi, Ștefan Nechifor, Ana Crenganiș. Profesor coordonator Ștefan Alexiu, asistent Larisa Miclăuș. Luminile din sală s-au stins iar Păcală – interpretat de Tania Cuzmin, a ieșit pe scenă să ne dezvăluie că va urma o mare…dandana. Și așa a și fost. Fără să fiu modest, toți actorii amatori și-au făcut treaba ca la carte reușind să stârnească hohote de râs în rândul spectatorilor. Piesa, o comedie cu de toate, a prins excelent la public, un public care la final a aplaudat în picioare și care a oferit actorilor multe buchete cu flori. A fost o zi magică în care actorii amatori au dat tot ce e mai bun pe scenă iar publicul a apreciat și a plecat acasă cu un gust dulce, unii dintre ei chiar cu idei noi, de a încerca așa ceva…

Imediat după reprezentație l-am oprit pentru câteva momente pe actorul Ștefan Alexiu, cel care se ocupă de destinele artistice ale actorilor de ocazie de la Atelierul Teatral Masca. Actorul ne-a spus că nu este la prima ispravă de acest fel, că o parte dintre cei care i-am văzut pe scenă sunt la a doua sau a treia reprezentație și că lucrează cu adulții de aproape trei ani. „În primul rând vrem să-i facem să renunțe la acest simț al ridicolului. Să poată ieși în fața unei mulțimi, să poată vorbi liber, fără emoții. Încercăm să îi trecem prin parcursul creator specific actorilor și cred că important este să îi scoți la public”, ne-a mărturisit Ștefan Alexiu. Cât despre prestația elevilor săi, Alexiu a apreciat faptul că evoluția actorilor amatori este pe un trend ascendent, evoluția fiind evidentă, remarcând totodată și reacția bună a publicului care la rândul lui dă încredere celor de pe scenă. Odată încheiat acest capitol, gândurile merg mai departe și se poate spune că privim cu încredere, speranță și curiozitate spre o nouă reprezentație a acestor actori amatori, reprezentație care va avea loc în luna iunie.

Gabriela Deacu, interpreta rolului Pachița, soacra popii, ne-a spus că s-a simțit minunat pe scenă și că a avut ceva emoții doar câteva minute înainte de începerea reprezentației. Odată cu deschiderea cortinei, emoțiile s-au risipit, și fiind bine pregătită și-a jucat rolul „ca la carte”. Gabriela a descoperit această latură a teatrului atunci când și-a dus fiicele să pătrundă în tainele acestei arte și și-a dorit să facă și ea parte din această lume. „Fac asta pentru mine și sufletul meu. Îmi place foarte tare și mă simt bine pe scenă”, ne-a spus Gabriela încărcată de florile primite la finalul reprezentației.

Apoi, interpreta lui Păcală, Tania Cuzmin ne-a vorbit despre spectacol și despre cum a simțit ea de pe scenă:

„Păcală” a fost așadar, un spectacol frumos, muzical, prezentat în versuri și potrivit pentru toate vârstele. Rolurile foarte ofertante și extrem de jucăușe, au făcut ca râsetele din sală să fie absolut mângâietoare! Mai ales, pentru noi, care suntem actori amatori. Eu, în rolul lui Păcală, m-am simțit faaantastic! Chiar dacă, am experimentat în scenă, multe „neprevăzute”. Răcită, căzut mustața, desfăcut cearceaful cu care eram înfășurată (pentru a întruchipa moartea), împiedicat…Toate aceste „necazuri”, m-au învățat că, la teatru poți să îți clarifici emoțiile, dar și sentimentele. Tot astăzi, odată cu această experiență, mi-am dat seama că nu sunt singură și că publicul, fie el format în mare parte din prieteni…aproape că mi-a simțit bătăile inimii! Am simțit că, împreună cu colegii mei minunați, am reușit să le descrețim frunțile! Eu, făcând teatru, fie el și „amatoricesc”…mă bucur sincer!”

Și sincer merită din plin să vezi un astfel de spectacol iar dacă ți se pare interesant și provocator, cred că merită să încerci și tu. Cum ți-ar sta într-un rol pe o scenă? Dacă asta ți-ai dorit cândva, poate e timpul să încerci. Și astfel să faci parte din moda asta care se formează în Bacău. Ca să fie bine….