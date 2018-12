Biroul Permanent Județean (BPJ) al organizației PSD Bacău a analizat, vineri, 21 decembrie, situația derulării greoaie a unor proiecte finanțate cu fonduri europene și guvernamentale. S-a constatat că sunt întârzieri grave de care se fac vinovați chiar unii dintre funcționarii Consiliului Județean (CJ), motiv pentru care unii consilieri și parlamentari PSD au propus ca în luna ianuarie, înainte de începe construcția bugetului CJ, să înceapă o analiză pentru refacerea și restructurarea organigramei la CJ și la instituțiile subordonate acestuia.

Concluziile BPJ au fost prezentate deschis, pentru prima oară public, într-o conferință de presă, de președintele Organizației județene a PSD, senatorul Dragoș Benea, și de președintele CJ, Sorin Brașoveanu. Alături de ei au fost și cinci parlamentari de Bacău ai PSD.

Dragoș Benea a explicat că restructurarea organigramei se va face și datorită anvelopei salariale din CJ și instituțiile subordonate, dar în primul rând datorită unei decuplări de la realitatea care înconjoară chiar și Consiliul Județean. „Există o anumită suficiență la nivelul CJ – a opinat Dragoș Benea -, iar faptul că sunt investiții pe fonduri europene care stau de luni de zile la nivelul eliberării autorizațiilor de construcții este o problemă plecată chiar de la conducerea CJ: de la președinte, vicepreședinți și secretarul județului”.

Investiții pentru apă și canalizare în pericol

Președintele PSD Bacău a exemplificat situația aplicării unor proiecte de finanțare cu cele din comunele Buciumi și Prăjești.

În cazul Buciumi se stă pe loc cu autorizația de construcție de trei-patru luni, pe o investiție de înființare de rețea de apă și canalizare de aproape 2,5 milioane de euro. Dar, dacă acest proiect nu este pus în implementare se pune în pericol altă investiție, de 1,7 milioane de euro, pentru extinderea rețelei de apă și canalizare în Buciumi. De ce? Pentru că atunci când la CJ s-au solicitat de acolo o serie de documente și comuna le-a prezentat i s-au mai cerut alte și alte documente.

La Prăjești, 1,5 milioane de euro nu pot fi folosiți tot pentru extinderea unei rețele de apă și canalizare, din același fel de motive.

Secetă în interesul funcționarilor pentru investițiile în irigații

Investițiile în județ prevăzute pentru irigații sunt de aproape opt milioane de euro. E drept, se fac cu o documentație pentru autorizația de construcție extrem de stufoasă, dar e vorba de suprafețe de mii de hectare. Și mai sunt câteva proiecte pe irigații în zonele Dămienești, Letea, Itești, Fulgeriș, Tamași, Gheorghe Doja, Racova și Filipești.

„Noi, organizația județeană a PSD – a mai explicat Dragoș Benea -, nu putem fi mulțumiți cu explicațiile CJ, parte tehnice, parte birocratice, că în județul Bacău este zero la sută stadiul fizic pe investițiile în irigații derulate de ani buni. Iașiul și Vasluiul au 8 și 10% finalizate, Călărași are 42%, iar Dolj 40%. Astfel, organizația PSD Bacău va propune CJ o analiză foarte atentă a viitoarei organigrame. Am constatat că există o stare tangentă cu suficiența în CJ. Solicităm ca cele câteva zeci de milioane de euro pentru irigații sau rețele de alimentare cu apă să fie deblocate cât mai repede, cu proactivitate din partea funcționarilor, cu respectarea legii”.