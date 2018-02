În această dimineaţă, DelGaz Grid a anunţat autorităţile că în urma fenomenelor meteo 23 de localităţi, din judeţul Bacău, nu au energie electrică (Popeni, Pralea, Corbasca, Băcioiu, Gherdana, Rogoaza, Scărişoara, Perchiu, Huruieşti, Răchitoasa, Fărcaşa, Băimac, Sat Nou, Zăpodia, Buda, Coloneşti, Spria, Viişoara, Temelia, Paltinata, Vâlcele, Coşna şi Scurta), iar Urecheşti, Orbeni şi Tg. Ocna sunt afectate parţial, în total fiind afectaţi 7.588 de consumatori. Şase linii şi 89 de puncte de transformare sunt nealimentate cu energie electrică, iar furnizorul de curent a trimis echipele în judeţ pentru remedierea problemelor. Nu sunt blocaje pe drumurile județene Pe drumurile administrate de Serviciul Public Județean de Drumuri (SPJD) Bacău nu sunt probleme mari, ne-a asigurat ing. Lenuța Ardeleanu, director executiv. „În zona Tărâța s-a răsturnat un TIR în timpul noții, dar situația s-a rezolvat, au mai fost niște copaci căzuți și a mai apărut o problemă pe tronsonul Bărtășești-Ungureni, unde o ambulanță plecată la un bolnav cu dializă nu reușea să treacă, dar și acolo s-a rezolvat. Acolo unde au fost probleme punctuale s-a intervenit imediat. Se circulă în condiții de iarnă, dar nu avem drumuri blocate”, a declarat Lenuța Ardeleanu. (Silvia Pătrășcanu) Nu sunt școli închise. „Doar în Coșna, unii profesori nu au ajuns la ore, înca de dimineața, dar sunt supliniți de colegii din sat. Nu sunt probleme în rest. De la ora 6.00 monitorizăm situația”, ne-a declarat prof. Florin Lazăr, inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean Bacău. (R.N.) 85 SHARES Share Tweet

