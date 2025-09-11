NICU ENEA, CROMATICI CU SPECIFIC IDENTITAR

Este artistul plastic băcăuan cu cele mai multe expoziții personale vernisate la București, singurul pictor băcăuan premiat în cadrul unei expoziții internaționale de anvergură europeană, unicul plastician băcăuan care a fost intens curtat de către membrii Caselor Regale din România și Iugoslavia, pictorul băcăuan a cărui operă a stimulat cel mai mult critica de specialitate de-a lungul secolului al XX-lea și, nu în ultimul rând, artistul care a contribuit esențial la deschiderea primei Pinacoteci a Municipiului Bacău.

Am conturat aici, succint, anvergura artistică a pictorului băcăuan Nicu Enea, de la care a pornit întreaga mișcare a plasticii băcăuane contemporane. Unul dintre părinții fondatori ai acestei mișcări, pe care Bacăul cultural încă nu l-a asimilat la adevărata lui valoare, invocând țîfnos așa-zisele limite ale „specificului românesc”, privind arogant către minusurile și formalismul operei sale, în loc să-l cunoaștem, să-i apreciem ascensiunea artistică fulminantă, ce a depășit cu mult originile sale extrem de umile, să ni-l apropriem conștienți de faptul că opera băcăuanului Enea înnobilează cultura plastică națională în dreptul segmentului ce-și trage seva viguros din propria identitate etnică.

Având aceste repere ce schițează profilul unui destin artistic remarcabil, la începutul anului 2025, sub auspiciile unui dublu pretext – comemorarea celor 65 de ani de la moartea pictorului Nicu Enea și împlinirea a 55 de ani de la inaugurarea Casei memoriale – la inițiativa conducerii Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”, programul cultural al instituției a primit titulatura „2025 – ANUL ENEA”.

De-a lungul acestui an, ne-am străduit să punem în valoare opera și personalitatea pictorului băcăuan printr-o serie de proiecte și activități omagiale: reamenajarea curții interioare și panotarea stradală din dreptul Casei memoriale cu imagini, fotografii și documente reprezentative din viața familiei Enea; anchetă etnografică și fotodocumentară realizată la Măgirești – Valea Arinilor, locul de naștere al pictorului; organizarea Expoziției „Nicu Enea. Retrospectivă” la Galeriile de Artă „Alfa” (27 iunie-15 august 2025), aceasta din urmă plasându-se în siajul marilor expoziţii retrospective organizate de muzeele din Bacău de-a lungul anilor (1961, 1965, 1967, 1978, 1987, 1997, 2015).

În prelungirea acestor activități omagiale, sub titulatura „Nicu Enea. Cromatici cu specific identitar”, pe date de 16 septembrie 2025, începând cu ora 11.00, la Galeriile Alfa din Bacău, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” organizează un nou eveniment cultural dedicat cunoașterii și promovării marelui plastician băcăuan.

Programul evenimentului conține următoarea ofertă culturală:

– Cuvânt de deschidere, dr. Alin Sebastian Popa

– Fragmente din documentarul „Casa memorială Nicu Enea”, Chromatique Gallery

– Nicu Enea, fondatorul artei plastice băcăuane, scriitorul Viorel Savin

– Lansarea catalogului „Nicu Enea. Cromatici cu specific identitar”, prezintă: criticul de artă Iulian Bucur

– Expoziție fotodocumentară „Știri noi din ziare vechi – Nicu Enea”, prezintă: Iulian Bucur

– Fragmente din piesa de teatru „Bătrâna și hoțul”, de Viorel Savin.

Universul artistic conturat în jurul acestui eveniment va fi întregit muzical de unduirile sonore ale pianului „strunit” cu măiestrie de muzicianul Doru Sascău.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. Program cultural finanțat de Consiliul Județean Bacău.

Vă așteptăm!