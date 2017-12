Elevii școlilor din Letea Veche și Horgești, județul Bacău, au primit, premergător Crăciunului, colinda voluntarilor de la Centrul Regional de Ecologie Bacău. Aceștia, în cadrul celei de a doua ediții a proiectului ”Aripi pentru viitor” s-au perindat prin școlile amintite pentru a vorbi copiilor despre ariile naturale protejate, au deschis ochii copiilor pentru ca ei să vadă cu adevărat frumusețea acestor arii și importanța lor și au provocat elevii la un concurs de desene pe temă. ”Copiii au fost emoționați și dornici să afle despre importanța locului în care trăiesc, despre impactul negativ pe care neglijarea mediului o are pe termen lung și au fost fericiți să deseneze pe temă. Toți copiii au fost câștigători, primind din partea noastră, ajutați de Cora Bacău, diplome și premii în fructe și dulciuri, numai bune de savurat de Crăciun”, a spus Marius Bălan, Centrul Regional de Ecologie Bacău. 2 SHARES Share Tweet

