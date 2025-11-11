Modernizarea drumului comunal DC 154 din Bârsănești, aproape de finalizare – investiție de peste 12 milioane de lei pentru locuitorii din satul Albele

Lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere din comuna Bârsănești, pe drumul comunal DC 154, se apropie de final. Proiectul, cu o valoare totală de 12.162.204 lei, reprezintă o investiție esențială pentru locuitorii satului Albele, asigurând legătura directă cu centrul comunei.

Finanțarea a fost asigurată prin Programul Național „Anghel Saligny”, cu o contribuție de 7.540.062,27 lei, completată din bugetul local al comunei cu 4.622.142,40 lei. Lucrările sunt realizate de Confer Group SRL și Geo Myke SRL, firme asociate pentru implementarea acestui obiectiv care prevede modernizarea a 3,648 kilometri de drum.

Președintele Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, a fost prezentă pe șantier alături de Vlad Grigore, primarul comunei Bârsănești, și de mai mulți reprezentanți ai administrației județene și locale: Gelu Panfil, fost vicepreședinte al CJ Bacău, Olimpiu Tulpan, subprefect al județului, Cristian Ciubotaru, primarul orașului Târgu-Ocna, și Gelu Botezatu, viceprimarul comunei Bârsănești.

„Am fost la invitația tânărului și harnicului primar al comunei Bârsănești, Vlad Grigore, pe șantierul din comună, unde lucrările de modernizare prin asfaltare a drumului comunal DC 154 se apropie de finalizare.

Felicitări primarului Vlad Grigore și viceprimarului Gelu Botezatu pentru implicare, seriozitate și pentru modul în care gestionează investițiile locale, aducând un plus de confort și siguranță locuitorilor din Bârsănești. Nu se vor opri aici și noi le vom fi alături în toate demersurile viitoare de dezvoltare a frumoasei comune Bârsănești”, a declarat Cristina Breahnă-Pravăț, președinta CJ Bacău.

Modernizarea drumului DC 154 reprezintă un pas important în creșterea calității vieții locuitorilor din zonă, contribuind la o mai bună conectivitate și la dezvoltarea economică locală.