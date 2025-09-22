MEC introduce cote orare flexibile pentru profesori: 25% din timpul de predare, la dispoziția cadrului didactic

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a publicat Instrucțiunea nr. 8/2025 privind aplicarea unitară a prevederilor referitoare la utilizarea timpului aflat la dispoziția profesorului în învățământul gimnazial și liceal. Documentul, valabil începând cu anul școlar 2025–2026, aduce claritate în privința modului în care cadrele didactice pot folosi cele 25% din bugetul de ore alocate fiecărei discipline, procent stabilit prin Legea 198/2023 a învățământului preuniversitar.

25% pentru adaptare la nevoile elevilor

Conform noilor reglementări, un sfert din orele prevăzute pentru fiecare disciplină nu sunt dedicate strict programei, ci rămân la dispoziția profesorului. Scopul este diversificat: de la recuperarea lacunelor și consolidarea cunoștințelor, până la aprofundare, performanță sau dezvoltarea competențelor aplicabile în viața de zi cu zi, scrie avocatnet.ro.

Activitățile pot include consiliere la nivelul disciplinei, învățarea metodelor de autoformare, exerciții de coeziune a grupului ori proiecte interdisciplinare. Profesorii au, astfel, mai multă libertate să răspundă nevoilor reale ale claselor, fără a fi constrânși exclusiv de ritmul programei.

Planificare deschisă și flexibilă

Instrucțiunea introduce și o nouă abordare a planificării calendaristice. Profesorii trebuie să marcheze explicit orele dedicate cotei de 25%, cu menționarea finalităților și competențelor vizate. Planificarea devine un document „viu”, care poate fi actualizat la începutul fiecărui modul de cursuri, după parcurgerea unor unități de învățare sau ori de câte ori progresul elevilor o impune.

De asemenea, cadrele didactice pot opta pentru o delimitare clară a timpului (75% programă, 25% activități flexibile) sau pentru o rezervare constantă a câtorva minute din fiecare oră, cu menționarea explicită a alegerii în documentele de planificare.

Diferențiere și reorganizare a grupelor

Un element de noutate este posibilitatea ca, în funcție de nevoi, profesorii să diferențieze activitățile pe grupe sau subgrupe, cu resurse și sarcini specifice. În anumite cazuri, unitatea școlară poate aproba reorganizarea temporară a claselor pe niveluri de pregătire, pentru a spori eficiența învățării.

Activitățile pot fi desfășurate frontal, în grupuri restrânse sau individual, inclusiv în format de atelier ori proiect. Se recomandă alternarea intervenției țintite pentru o parte dintre elevi cu sarcini autonome pentru ceilalți, în cadrul aceleiași ore.

Evaluare și monitorizare

Evaluarea desfășurată în cadrul acestor ore este, în principal, formativă – menită să orienteze procesul educațional și să evite supraîncărcarea birocratică. Orice evaluare sumativă derivată trebuie să respecte standardele naționale și să păstreze echitatea între elevi.

Monitorizarea aplicării instrucțiunii se va realiza de către inspectoratele școlare, prin verificarea planificărilor și a rezultatelor obținute. Controlul are un rol de sprijin și feedback, nu de impunere de sarcini administrative suplimentare.

Un pas spre flexibilizare

Măsura vine în completarea reglementărilor recente privind constituirea normelor didactice pentru anul școlar 2025–2026 și marchează un pas important spre flexibilizarea și adaptarea procesului educațional la realitățile din clasă.

În esență, Instrucțiunea MEC 8/2025 le oferă profesorilor cadrul legal și procedural pentru a transforma o parte din timpul de predare într-un instrument adaptat elevilor, ceea ce, pe termen lung, ar putea duce la o creștere a calității învățării și la o mai bună valorificare a potențialului fiecărui elev.