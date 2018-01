Într-un mediu economic greu de caracterizat, cum este cel de la noi, în care își fac loc firme celebre dar și afaceri care se sting, o companie născută în urmă cu doar câțiva ani ne demonstrează că se poate. O parte a elementelor de succes sunt perseverența, seriozitatea, optimismul și, bineînțeles, profesionalismul. Toate acestea au făcut dintr-o firmă băcăuană un bun exemplu de cum ar trebui să funcționeze cu succes un brand românesc. Ne-am întâlnit cu Ionuț Z.C., directorul general și acționar majoritar la Maxima Profil Nord, companie băcăuană din domeniul producției de tâmplărie din PVC, care astăzi deschide ferestrele unei noi fabrici la Barați, comuna Mărgineni. Maxima Profil Nord Bacău funcționează sub brandul MXM Maxima Ferestre.

Drumul acestei companii a început în anul 2012, firma fiind înființată de Ionuț Z.C., activând în domeniul distribuției de profile din PVC. Pentru că lucrurile nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor, a renunțat la distribuție și, în aprilie 2013, a apărut prima fabrică de tâmplărie din PVC. „Cei care ne cunoșteau nu ne dădeau foarte mari șanse, pentru că e un domeniu foarte greu în care concurența este foarte mare”, își amintește Ionuț Z.C., precizând că sunt pe piață societăți cu foarte mulți bani și cu experiență de peste 20 de ani în acest domeniu. Atuurile lor au fost cunoștințele acumulate în domeniu și o echipă foarte bună pe care au format-o. Prima fabrică se desfășura pe o suprafață de aproximativ 1200 mp pe Calea Bârladului, după care întreaga afacere s-a mutat pe Calea Romanului pe o suprafață de 2500 mp. Anul trecut, cu sprijinul Băncii Transilvania, care le-a oferit un credit avantajos, au cumpărat 4500 mp de teren la Barați, iar din luna septembrie s-a lucrat la amenajarea noii fabrici, care se deschide astăzi, totul fiind nou-nouț. O carte câștigătoare Dacă la început firma însuma 12 oameni în toate posturile, astăzi Maxima Ferestre are peste 60 de angajați, iar capacitatea de producție este de peste 200 de piese pe zi. Produsele de la Maxima Ferestre sunt la cele mai înalte standarde având cei mai buni furnizori de materii prime sau de utilaje. Probabil, cel mai important aspect al acestei companii este faptul că nu este un producător de volum, ci este o societate de nivel mediu, cu servicii foarte bune adresate sectorului rezidențial pe un segment de calitate de la mediu spre premium. „Din punctul meu de vedere este o greșeală să te axezi astăzi pe volum pentru că, în primul rând, nu găsești forță de muncă iar volumul nu-l poți genera nici cu utilaje. Chiar și cu utilaje tot ai nevoie de oameni”, a explicat Ionuț Z.C., precizând că și Maxima Ferestre s-a confruntat cu problema personalului. Cu toate acestea, au căutat soluții și se pare că le-au găsit. Astfel, în fiecare an au dezvoltat constant echipa, iar oamenii care au ajuns în companie au devenit devotați, eliminând astfel migrația de personal și devenind foarte stabili. O persoană care lucra în urmă cu 3-4 ani la Maxima Ferestre o găsești și astăzi acolo, unii dintre ei chiar avansând în alte posturi. O carte câștigătoare pentru cei de la Maxima Ferestre a fost și faptul că au controlat fenomenul migrației forței de muncă angajând oameni trecuți de prima tinerețe și calificându-i în meserie. S-a recurs la această metodă pentru că, așa cum se întâmplă și în alte domenii, tinerii după ce se specializează preferă să plece în străinătate. Conducerea de la Maxima Ferestre realizează că datorită angajaților lor au ajuns la nivelul de astăzi și de aceea le oferă oamenilor lor cele mai bune condiții. „Atmosfera la noi este una foarte bună, suntem o firmă foarte corectă și acum reușim să recrutăm persoane cu experiență foarte mare în branșă, în sensul că ne-am extins în teritoriu”, a mai spus Ionuț Z.C. Calitate germană, garantată! Dacă produsele Maxima Ferestre ajungeau în șase județe (Bacău, Neamț, Iași, Suceava, Botoșani și Vrancea), de anul trecut aria de acoperire s-a extins și în Brașov, Covasna și Harghita. „Această extindere a venit pe fondul unor oportunități, propunerea venind din partea unui coleg de al nostru din zona respectivă. Am luat o decizie foarte bună faptul că l-am recrutat”, a explicat Ionuț Z.C., care a mai precizat că toate aceste lucruri i-au forțat să investească și să ducă capacitatea de producție la nivelul cererii. În acest sens, s-au făcut investiții într-o linie nouă de producție de la Rotox-Germania, linie ce se află în fabrica nouă și care a fost instalată săptămâna trecută de specialiști veniți din Germania. Odată cu tehnicienii din Germania au fost prezenți la noua fabrică, pentru a pune treburile la punct, specialiștii cu programul de calcul, dar și furnizorii de feronerie Maco (Austria), rețetarul obținut fiind după standardul celor de la Salamander (Germania), unul dintre cei mai importanți producători de profile la nivel mondial. Având în vedere toate aceste aspecte, astăzi, fabrica Maxima Ferestre se lansează într-o nouă etapă, pe un drum care are deja proiecte de viitor. „Planul este ca până la sfârșitul lui 2019 să extindem hala actuală și să facem o a doua linie de producție. Toate acestea vor depinde de resursa umană și cât de buni vom fi pe recrutare”, a declarat Ionuț Z.C. Până atunci însă, noile produse de la Maxima Ferestre vor lua drumul clienților din cele nouă județe din țară, dar și drumul străinătății, și asta pentru că 15% din producție este destinată exportului. Dacă în momentul de față produsele din PVC fabricate de compania bacăuană sunt prezente pe piața din Italia, cei de la Maxima Ferestre încercă să ajungă cu produsele lor și în Franța, Germania sau Belgia, pregătind în prezent oameni pentru vânzări pe aceste piețe. În finalul întâlnirii, sintetizând ce înseamnă Maxima Ferestre, Ionuț Z.C. a declarat: „Suntem o societate stabilă, în plină evoluție și vrem să devenim Numărul 1 în Bacău și în Moldova la serviciile oferite partenerilor noștri. Unul dintre obiectivele noastre prioritare rămâne echipa pe care vrem să o menținem, să o consolidăm și să o dezvoltăm."

