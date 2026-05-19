Manifestări comemorative la Valea Uzului de Ziua Eroilor

Asociația Calea Neamului și Despărțământul Central ASTRA Brașov, condus de istoricul militar prof. univ. dr. Ioan Vlad, colonel (r.), organizează manifestările dedicate cinstirii eroilor Armatei Române căzuți în Primul Război Mondial, în luptele pentru apărarea trecătorilor Carpaților de la Valea Uzului, din octombrie 1916.

Evenimentul va avea loc la Cimitirul Internațional al Eroilor Valea Uzului, iar organizatorii susțin că prezența românilor la comemorare reprezintă „o datorie morală” față de cei care și-au sacrificat viața pentru realizarea Marii Uniri din 1918 și constituirea statului național român.

Potrivit organizatorilor, manifestările au și rolul de a proteja cele 150 de cruci din lemn ridicate în memoria militarilor români, după desființarea parcelei românești amenajate anterior de Primăria Dărmănești.

„Considerăm că prezența noastră la Cimitirul Internațional al Eroilor Valea Uzului reprezintă o datorie morală pe care fiecare român trebuie să o exprime față de înaintașii noștri, care prin jerfa supremă, au realizat Marea Unire de la 1918, făurind statul național român. Această prezență contribuie de asemenea într-un mod decisiv, la protejarea celor 150 de cruci din lemn pentru eroii militari români, ridicate de oamenii din întreaga țară, după eliminarea parcelei românești înființată de Primăria Dărmănești, demolarea respectivă având drept cauză desantul politico-juridic desfășurat de Ungaria pe teritoriul României, prin UDMR, cu grava complicitate a guvernelor din România„, se arată în comunicatul semnat de președintele Asociației Calea Neamului, dr. Mihai Tîrnoveanu.

Organizatorii lansează o invitație publică tuturor românilor care doresc să participe la comemorarea eroilor Armatei Române, precum și comandanților unităților militare din județele Bacău și Harghita, pentru a fi prezenți sau reprezentați la ceremonie.

Programul manifestărilor dedicate Zilei Eroilor include intonarea Imnului Național, oficierea unui parastas pentru eroi, alocuțiuni ale organizatorilor și invitaților, un program de cântece patriotice și depuneri de coroane de flori.