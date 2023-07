Lupte: Cătălin Matache, de 10

Antrenorul băcăuan se află de un deceniu la conducerea lotulurilor naționale de juniori al României, timp în care „tricolorii” au adunat zeci de medalii la Mondiale și Europene

Uneori, un an petrecut la conducerea unui lot național lasă impresia unui deceniu. Iar alteori, un deceniu face cât o viață. Cătălin Matache pare de o viață în funcția de coordonator al loturilor naționale de juniori la lupte. Multiplu medaliat la Campionatele Europene și Mondiale ca sportiv, Matache a ținut linia performanței și ca antrenor. Mai întâi doar la SCM Bacău, pentru ca din 2013 să preia conducerea lotului de juniori U17 al României.

„Sincer, nici nu știu când au trecut cei zece ani de când sunt în această funcție. Știu, în schimb, precis, cum au trecut: obținând an de an rezultate foarte bune, lucru care ne-a dat imboldul necesar să continuăm și, totodată, să ridicăm ștacheta din ce în ce mai sus”, subliniază tehnicianul care va împlini vârsta de 44 de ani în septembrie. Matache își amintește și acum primele două medalii pe care „tricolorii” Under 17 le-au cucerit în mandatul său:

„Un titlu de vice-campion și o medalie de bronz, ambele la Europene”. A urmat, tot în 2013, medalia cucerită de băcăuanul Iriniel Botez la Campionatele Mondiale de juniori: „Era un rezultat care lipsea României la acest nivel de vârstă de vreo zece ani”. Apoi, Cătălin Matache a preluat și naționala U15. Iar de anul trecut, lotul Under 23. Medaliile au continuat să se adune salbă:

„În acești zece ani avem peste 20 de medalii la Campionatele Europene și Mondiale. Și peste 40 de finale europene și mondiale. Cât despre succesele de la Balcaniadă și de la turneele internaționale, le-am pierdut numărul. Cel mai important este că schimbul de generații nu a afectat niciodată rezultatele, iar faptul că la lotul național de seniori sunt titulari pe care i-am crescut la loturile mici de vârstă explică bine ideea de continuitate și validează programele de antrenament pe care le-am conceput. Deseori efectuăm cantonamente comune, juniorii și seniorii”.

După Olimpiada de la Tokyo, numele lui Cătălin Matache a fost asociat lotului național de Seniori, însă băcăuanul a preferat să rămână ca tehnician la nivel juvenil: „Prefer să așez cărămizile ca lumea aici, construind ceva stabil și cu bătaie lungă, inclusiv la nivel de seniori”. 2023 se dovedește un an cu fundă roșie. Și nu doar pentru că Matache aniversează un deceniu la cârma „tricolorilor” juniori. Anul acesta, România a cucerit medalii la Campionatele Europene la toate categoriile de vârstă „under”: și la U15, și la U17, și la U20, dar și la U23, acolo unde băcăuanul Denis Mihai s-a laureat campion european, în ciuda faptului că el aparține de U20.

„De ani buni, SCM Bacău domină autoritar întrecerile naționale de lupte greco-romane atât la echipe, cât și la individual, iar nume precum Irinel Botez, Nicu Ojog, Denis Mihai, Vasile Cojoc sau Vasile Dosoftei sunt sinonime cu marea performanță. Nu mai spun despre beneficiul pe care-l aduce faptul că în Bacău se află Centrul Olimpic. Aici își dau mâna și sprijinul oferit de Direcția penbtru Sport, și SCM Bacău, și conducerea LPS deoarece rezultatele, chiar și la un sport individual, nu pot veni decât dacă se muncește bine în echipă”, spune Cătălin Matache, care se declară drept un perfecționist:

„Întotdeauna mi-am dorit să fiu mai bun decât ieri. Dorința de mai bine îmbinată cu pasiunea- dacă nu ești pasionat, nu ai cum să reușești- mă fac să privesc înainte cu încredere”. Înainte, spre alți zece ani la cârma „tricolorilor”.