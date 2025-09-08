Luna sângerie și eclipsa au adunat aproape 300 de spectatori la Observatorul Astronomic

Observatorul Astronomic „Victor Anestin” din Bacău a organizat pe 7 septembrie 2025 o sesiune specială de observații dedicate Eclipsei totale de Lună.

Evenimentul a atras 290 de băcăuani, care au urmărit fenomenul astronomic într-o seară favorizată de un cer senin.

Participanții au avut ocazia să observe în detaliu desfășurarea eclipsei, iar organizatorii au surprins momentele în imagini, publicate ulterior pe rețelele sociale.

Reprezentanții observatorului au transmis mulțumiri publicului pentru prezență și au anunțat că vor continua să organizeze evenimente similare și cu alte ocazii astronomice.

1 de 3