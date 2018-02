Instituția băcăuană de învățământ va reprezenta România la CM Școlar ce va debuta săptămâna aceasta, la Doha În 1973, Bacăul reușea o performanță sportivă de răsunet: echipa de fotbal al Liceului Sportiv câștiga prima ediție a Campionatului Mondial Școlar! Organizată sub egida Federației Internaționale a Sportului Școlar, competiția s-a desfășurat la Lille, în nordul Franței. Echipa băcăuană, antrenată de Constantin Anghelache și condusă de pe margine de directorul Liceului, Ioan Rus a învins în grupe Belgia și Algeria, în „sferturi” Spania și în semifinale Finlanda. În formula Gârbea (Vasiliu)- Panait, Lunca, Popa (Florian), Elisei- I. Solomon, Șoșu- Nae, Nistreanu, Botez, M. Neagu, băcăuanii aveau să câștige trofeul după un nou meci cu Belgia, de data aceasta în finală, scor 3-0. La 45 de ani distanță, Liceul cu Program Sportiv din Bacău este din nou prezent la Campionatul Mondial Școlar. Dar nu la fotbal, ci la handbal! LPS Bacău va reprezenta România la Mondialele Școlare de handbal ce se vor desfășura în perioada 21 februarie- 1 martie, în Qatar. Băcăuanii și-au câștigat dreptul de a evolua la Doha în condițiile în care au triumfat la faza națională a ONSȘ la handbal în 2017. Interesant este însă faptul că, din motive de vârstă, la Mondialele din Qatar nu va participa formula câștigătoare de anul trecut a ONSȘ-ului, cu Dragoș Hanțaru și Ionuț Broască vârfuri de lance, ci generația 2000-2002. Echipa băcăuană este o combinată dintre CSM Bacău (antrenor Gabriel Armanu) și CSȘ Bacău (antrenor Marius Căpușă) și va fi condusă la Mondialele Școlare din Qatar de profesorul de educație fizică al LPS Bacău, Ioan Gorun. „Pentru instituția noastră de învățământ este o experiență unică și cu așteptări mari. Sperăm să facem o figură frumoasă la aceste Mondiale Școlare, chiar dacă- atenție!- Liceul cu Program Sportiv din Bacău nu are secție de handbal. Lotul este unul de perspectivă, vârsta jucătorilor permițându-ne să evoluăm în această formulă la competițiile de profil încă doi ani”, a declarat profesorul Gorun. LPS Bacău, care va evolua sub titulatura România, va fi în grupă cu Germania, Cehia, Georgia și Israel. Delegația băcauană va pleca astăzi spre Doha, primul meci fiind programat poimâine, contra Cehiei. Baftă, băieți! Lotul LPS Bacău în Qatar Antrenor: prof. Ioan Gorun. Jucători: Răzvan Constantin Brînduș, Rareș Constantin Uricaru, Florin Eduard Marcu, Rareș Ștefan Stănică, Ionuț Sorin Vamanu, Florin Mihai Bădică, Tudor Alexandru Chifane, Sebastian Petrișor Murariu, Claudiu Adrian Doagă, Alexandru Constantin Ludu, Vlad Gabriel Băisan. 1 SHARES Share Tweet

