Eșicherul politic oneștean ”a fost zguduit” în aceste zile de un fapt neașteptat: Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE) a retras sprijinul politic al consilierei locale Mihaela Geaboc Bădic. Pe pagina sa de la o rețea de socializare, ea a notat:”Filiala ALDE Onești (credeam că este Organizație, totuși), mi-a retras sprijinul politic!!! Cică pentru neimplicare, rezultate slabe la «europarlamentare» și datorită nenumăratelor controverse declanșate de mine în Consiliul Local și în alianța PSD – ALDE!”.

Vestea retragerii sprijinului politic a ajuns la Mihaela Geaboc Bădic într-o modalitate inedită: printr-o adresă de la Filiala ALDE Onești în care se invocă faptul că a fost chemată – prin SMS – la o ședință, la care ea nu a participat! La aflarea acestei vești Mihaela Geaboc Bădic a mai notat pe pagina sa de la rețeaua de socializare:”Unii colegi consilieri locali știu de câte ori am vrut să îmi dau demisia dar din respect pentru cetățeni, am suportat. Și am avut un singur scop, să împiedic pe cât se poate neregularitățile și să prezint abuzurile din primărie. Și am deranjat! Rău de tot!”

Consiliera Mihaela Geaboc Bădic a mai declarat:”În municipiul Onești «am luat-o de la zero» cu ALDE ! M-am dat deoparte doar ca acest partid să aibă viceprimar în municipiul Onești. Am fost corectă până la capăt! Prin acțiunile mele eram conștientă că se va ajunge aici! Nu mai puteam să continui și recunosc că am preferat să fiu de partea comunității și nu am respectat linia partidului când mi s-a spus «să închid ochii» la unele aspecte pe care eu le consideram nelegale.”

Este de menționat faptul că în aceste momente, retrăgându-i-se sprijinul politic al ALDE, Mihaela Geaboc Bădic este încurajată de către oneșteni să continue lupta împotriva abuzurilor și incompetenței ”ALDE nu era în Consiliul Local Onești fără participarea la alegerile locale din 2016 a Mihaelei Geaboc Bădic”, spun locuitorii municipiului, care apreciază și capacitatea sa de a conduce comuna Helegiu, unde, ca primar între anii 2004 – 2016, a făcut multe lucruri demne de laudă.