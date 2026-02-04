Liceele pedagogice, obligate să oprească admiterea la specializările învățător-educatoare și educator-puericultor din 2026–2027

Liceele cu profil pedagogic nu vor mai organiza, începând cu anul școlar 2026–2027, admitere pentru specializările învățător-educatoare și educator-puericultor, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Măsura este prevăzută în Ordinul nr. 3008 din 8 ianuarie 2026 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar pedagogic.

Conform documentului, noile specializări care vor funcționa în cadrul filierei vocaționale, profil pedagogic, sunt: educație timpurie, pedagogia învățământului primar, pedagogia generală, pedagogia educației nonformale și mediere școlară.

Specializările învățător-educatoare și educator-puericultor, care funcționează în baza Legii educației naționale nr. 1/2011, nu mai sunt prevăzute în Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, acesta fiind motivul pentru care nu se mai organizează admitere pentru ele. Totuși, elevii deja înscriși la aceste specializări își vor continua studiile după planurile-cadru și programele școlare aflate în vigoare la momentul admiterii.

Regulamentul stabilește că unitățile de învățământ care organizează învățământ vocațional pedagogic trebuie să aibă capacitatea de a asigura procesul de predare, evaluare și practică pedagogică pentru noile specializări aprobate.

Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 prevede că absolvenții liceelor pedagogice pot ocupa funcții didactice în învățământul preșcolar și primar, însă angajarea este, în anumite cazuri, pe perioadă determinată. Pentru titularizare, este necesară absolvirea unei facultăți de profil. Astfel, pentru funcția de educator este necesară absolvirea liceului pedagogic cu specializarea „Educație timpurie”, iar pentru cea de învățător debutant suplinitor – liceul pedagogic cu specializarea „Pedagogia învățământului primar”.

Legea prevede și dispoziții tranzitorii pentru elevii și absolvenții specializărilor desființate. Aceștia pot fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar, iar celor care finalizează studiile până în anul 2027 li se consideră îndeplinită condiția de studiu pentru ocuparea funcției didactice.

Modificările legislative au fost intens dezbătute în ultimii ani. Asociația Națională a Colegiilor și Liceelor Pedagogice a solicitat menținerea formării învățătorilor în liceele de profil, cu condiția finalizării studiilor universitare pentru titularizare. De asemenea, mai multe licee pedagogice și asociații ale elevilor au criticat eliminarea specializării de învățător, susținând că pregătirea practică din liceu este superioară celei universitare.