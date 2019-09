Etapa finală a Concursului Național „Lecturiada elevilor 2019” s-a desfășurat în intervalul 2 – 6 septembrie, la Biblioteca Județeană „Octavian Goga” din Cluj-Napoca. Concursul, singurul de acest fel din țară, aflat la a X-a ediție, se află înscris la poziția 66 în CAEN finanțate de MEN, Anexa 7 la OMEN nr. 3016 din 09.01.2019. Tema acestui an, „Istoria unui posibil viitor «D-apoi cum să nu fie, dacă este»”, a promovat prin căi moderne lectura în cadrul „Școlii Solomonarilor lui Solomon Marcus”. La aceste activități au participat elevi din România și din Republica Moldova, care s-au înscris la diverse secțiuni ale concursului, cum ar fi „Cărți de top”, „Scrisori prin e-mail” și „Digiportofolii”.

Printre cele 11 cercuri de lectură ai căror membri au fost invitați, în urma concursului specific, să participe la „Lecturiadă” se numără și „LecturAșii”, de la CNVA Bacău. Colegiul a fost reprezentat la Cluj de elevele Theodora Ladaru (a XII-a G) și Andreea Jugariu (a X-a E) și de profesoarele Ramona Jitaru și Ramona Mocanu, coordonatoarele cercului.

Pe parcursul celor cinci zile de „solomonanță”, „Joimărița” Monica Onojescu, organizatoarea concursului, le-a prezentat participanților, elevi și consilieri de lectură, mai mulți oameni interesanți și originali, care au susținut diferite secvențe și ateliere. Printre aceștia se numără Horia Corcheș (scriitor), Ovidiu Duță (fotograf), Sebastian Topan (vlogger și actor), Claudiu Turcuș (specialist media), Geanina Avram (facilitatoare programe media), Alexa Băcanu și Ana Cucu Popescu (autoare dramatice și actrițe), Mihaela Nicolae (profesor MERITO) și Bogdan Botaș (regizor). Programul a fost dens, cu numeroase secvențe zilnice. Dintre acestea s-au remarcat atelierele de vlogging, cele de dramă și cele de realizare de scurtmetraje, dar și sesiunea de dezbatere-forum, în care s-a discutat despre influențele pozitive și negative ale tehnologiei asupra vieții noastre.

1 of 7

„Debutantă” la Lecturiadă, eleva Andreea Jugariu ne-a mărturisit că „am învățat lucruri specifice unor domenii cu care nu am avut ocazia să mă intersectez până acum. Mi-au plăcut diferitele sarcini creative, precum turnarea unui scurtmetraj, exercițiile de improvizație și pregătirea unei mici piese de teatru, filmarea unor «vlogg»-uri și «sketch»-uri, la care au participat atât elevii, cât și profesorii coordonatori. Ne-am plimbat și prin Cluj, descoperind «locuri bune de citit», cum ar fi Ceramic Café, strada Potaissa și parcurile din oraș. Cel mai mult m-au impresionat deschiderea și competența cu care fiecare persoană a abordat subiectele propuse, acestea fiind actuale și importante. Atmosfera m-a ajutat să mă simt în largul meu, deși a fost prima oară când am participat și mă bucur că am avut ocazia să întâlnesc atâția oameni inteligenți și calzi, care mi-au deschis mintea și mi-au lărgit orizonturile. Sper că voi participa și la edițiile următoare, pentru că a fost o experiență minunată!”

„Întâmplarea face ca eu să fi trăit experiența Lecturiadei pentru al doilea an consecutiv. Lecturiada 2019 a urmărit prezentul și viitorul incert. Tema care a conturat imaginea de ansamblu de anul acesta, Istoria unui posibil viitor, a adus în discuție câteva dintre problemele fundamentale ale societății noastre, barierele pe care le pune tehnologia în dezvoltarea fiecăruia dintre noi. Atelierele la care am lucrat au fost diverse. Începând de la cele de dramă, până la ateliere de creare ale unor scurtmetraje sau de vlogging. Tot încerc să-mi adun gândurile, pentru că s-au întâmplat atât de multe lucruri și am avut ocazia să învăț câte puțin din fiecare într-un timp atât de scurt.

Simt că Lecturiada de anul acesta m-a schimbat și mi-a oferit un imbold. M-a șlefuit frumos. M-am întors de la Cluj cu perspective noi și idei îndrăznețe. Vreau să mă întorc și să rămân acolo o viață întreagă. Aș rămâne elevă încă o viață, doar ca să am ocazia să mai învăț de la oamenii frumoși pe care i-am cunoscut cu acest prilej.

Am reușit ca după o nouă experiență a Lecturiadelor, să prind mai mult curaj decât am avut eu vreodată. Acesta este unul dintre proiectele care m-au ținut la suprafață, care m-au încurajat să mă fac auzită. În aceeași măsură, ambele ediții la care am participat m-au făcut să-mi pun niște întrebări serioase legate de cum vreau să arate viitorul meu (întrebări la care am găsit și răspuns!). A fost, fără îndoială, cel mai bun lucru care mi s-ar fi putut întâmpla”, consideră Theodora Ladaru.

Andreea Jugariu, clasa a X-a E