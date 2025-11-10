La Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși, tehnologia întâlnește pacientul: ecografe inteligente și servicii medicale de top

La Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși, primele luni ale anului 2025 au adus vești bune pentru pacienți și pentru personalul medical. Spitalul a introdus în premieră un ecograf modern echipat cu inteligență artificială, un sistem care promite să transforme modul în care sunt realizate examinările imagistice. Funcția Whizz optimizează automat imaginea ecografică, ajustând simultan mai mulți parametri, astfel încât medicul să obțină rapid cea mai bună calitate a imaginii – fără intervenții manuale suplimentare.

Această tehnologie nu doar că simplifică procesul de examinare, dar contribuie și la consistența rezultatelor, indiferent de experiența utilizatorului sau de zona investigată. Practic, fie că e vorba de un pacient internat sau de unul venit în regim ambulatoriu, calitatea imagisticii rămâne aceeași. Cu instrumente automate și imagistică de înaltă rezoluție, spitalul asigură un echilibru între funcționalitate, accesibilitate și fiabilitate, fără a compromite standardele serviciilor medicale.

Între ianuarie și septembrie 2025, peste 34.000 de pacienți au trecut pragul spitalului. Dintre aceștia, peste 3.800 au beneficiat de spitalizare continuă, 10.600 de spitalizare de zi, iar 20.000 au fost internați în CPU. Aproape o treime dintre pacienți proveneau din alte județe, iar ceilalți din Buhuși, împrejurimi și județul Bacău, ceea ce arată atractivitatea serviciilor medicale oferite.

Pe partea de intervenții chirurgicale, echipa medicală a realizat 1.124 operații, jumătate în regim de spitalizare continuă și jumătate în regim de zi. În ambulatoriu, medicii au consultat peste 31.600 de pacienți, în timp ce investigațiile paraclinice – analize de laborator, radiologie, RMN și CT – au fost efectuate pentru mii de persoane, contribuind la diagnostice precise și tratamente rapide.

În acest cadru, Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” s-a impus pe piața serviciilor medicale ca un furnizor corect, cu personal bine pregătit, spital curat și specialități medicale diverse, consolidându-și reputația prin combinația dintre tehnologie modernă și grijă pentru pacient.