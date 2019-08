Toți oamenii au tabieturi, mai ales tabieturi de weekend. De exemplu, unii oameni merg duminica la frizerie. Alții la pescuit sau în târgul de mașini. Și exemplele ar putea continua. Noi ne oprim astăzi la cei care aleg să meargă duminică de duminică în târgul de animăluțe de la Vivariu.

De obicei aici e zarvă mare duminica, dar ieri, din cauza vremii capricioase, au fost mult mai puțini vânzători, dar și cumpărători. Cei care vin cu păsări, pești de acvariu și alte animăluțe de ogradă sunt prezenți în fiecare duminică dimineață. Pentru a putea să stea cu „marfa” la vânzare plătesc la Vivariu o taxă de 8 lei. Între ei, oameni și oameni. Unii se feresc atunci când văd camera de fotografiat de parcă i-ar căuta Interpolul. Alții sunt destul de vocali și plini de „miștocării”. Au simțul umorului, deși uneori e puțin deplasat. Ne interesăm de marfă. „În afară de porci și viței găsești cam de toate”, ne spune un vânzător de porumbei. E mare pasionat. Are porumbei de toate felurile și de toate culorile. „O parte dintre cei pe care-i vedeți aici suntem pasionați de păsări. Le creștem cum scrie la carte. Facem artă din asta. Dar uite la doamnele alea… vând găini și pui de găină cumpărați de la ferme care produc. N-au nicio treabă cu pasiunea pentru păsări”, mai spune omul pe un ton de necaz. Zice că nu prea merge treaba, că oamenii nu mai cumpără ca altă dată. Alături, un tip mai tânăr, vinde și el tot porumbei. Îi crește acasă, în cartierul Gherăiești: „Am moștenit pasiunea pentru porumbei de la bunicul meu care avea foarte mulți. Cred că pe la șapte ani am început să îndrăgesc porumbeii și de atunci…”, povestește tânărul columbofil, fără a ne da și alte detalii. Nimeni nu vrea să spună mai multe și toți îl recomandă pe nea’ Mustață, el fiind cel mai în vârstă crescător și vânzător de porumbei din piață.

„Am de toate rasele, dar astăzi am venit cu «jucători» și «moxați voiajori». Sunt pasionat de porumbei de la 7 ani și acum am 80. Am făcut 45 de ani sudură și nu mai văd cu ochii, aia e mai rău. Am lucrat la IMB, Intreprinderea de Montaj București, după care am venit la Baza de Cereale de la Mărgineni, de unde am ieșit la pensie. Porumbeii i-am avut la Ploiești. Eu sunt măritat aici în Bacău. Când m-am mutat aici mi-am luat și porumbeii. Acum vin în fiecare duminică aici cu porumbei. Îi aduc cu căruțul din Șerbănești, că acolo locuiesc. De acasă și până aici știu toate găurile din asfalt pe unde trec cu căruțul. Am și eu o dambla cu porumbeii ăștia. Am fost la târguri cu porumbei prin toată țara și chiar și în Ungaria”, ne-a povestit nea’ Mustață care a precizat că așa îl strigă toată lumea pentru că mereu a purtat mustață. Numele din buletin al venerabilului columbofil este Constantin Cristea. Întrebat dacă este vreo problemă cu porumbeii care au rămas ai nimănui și care s-au înmulțit necontrolat în Bacău, nea’ Mustață a spus: „Nu e nici o problemă cu porumbeii ăștia care au ajuns sălbatici. Se zice că aduc boli, dar nu e adevărat. Sigur, dacă nu-i îngrijește nimeni, se îmbolnăvesc și mor. Dar nu e așa și cu omul? Dar nu e nimic. Mergeți să vedeți cum e la Iași, la Brașov, la Timișoara…”.