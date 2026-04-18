Peste 1.400 de pacienți externați la Spitalul din Buhuși în primul trimestru al anului

Activitatea medicală desfășurată în primul trimestru al anului 2026 la Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși este reflectată de mai mulți indicatori care evidențiază volumul și complexitatea serviciilor oferite pacienților.

Potrivit datelor prezentate de unitatea medicală, în perioada ianuarie–martie 2026 au fost externați 1.443 de pacienți, iar personalul medical a asigurat 12.341 de zile de îngrijire.

Indicatorii medicali arată, de asemenea, că Indicele de Complexitate a Cazurilor (ICM) a fost de 1,4692, ceea ce indică tratarea unor cazuri tot mai complexe, iar durata medie de spitalizare (DMS) s-a situat la 5,7 zile.

În același timp, gradul de ocupare al paturilor din unitatea medicală a fost de 79,29%, aspect care reflectă utilizarea constantă a resurselor spitalului.

Reprezentanții unității sanitare subliniază că în spatele acestor cifre se află activitatea zilnică a echipelor medicale și de suport, implicate în îngrijirea pacienților și în asigurarea serviciilor medicale. Conducerea spitalului a transmis, totodată, aprecieri personalului medical și auxiliar pentru efortul depus și pentru implicarea în actul medical.