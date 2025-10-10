La mulți ani, Asociația Betania – 30 de ani de implicare și dăruire în sprijinul băcăuanilor!

De trei decenii, Asociația Betania derulează proiecte dedicate persoanelor cu dizabilități, copiilor cu autism și tuturor celor aflați în situații de vulnerabilitate, oferind sprijin, consiliere și servicii sociale esențiale comunității băcăuane.

Prefectul județului Bacău, doamna Andreea Negru, a participat astăzi la evenimentele organizate cu prilejul aniversării a 30 de ani de activitate ai Asociației Betania, una dintre cele mai importante organizații de utilitate publică din județ.

În cadrul manifestărilor aniversare, prefectul Andreea Negru a adresat felicitări echipei Betania, apreciind profesionalismul, empatia și dăruirea membrilor organizației, precum și viziunea și implicarea președintelui André Muit, care a contribuit decisiv la dezvoltarea și recunoașterea asociației la nivel național.

„Este în interesul nostru, al tuturor, faptul că beneficiarii serviciilor Asociației Betania înregistrează progrese semnificative și sunt sprijiniți să își atingă potențialul maxim. Comunitatea băcăuană este mai puternică datorită unor oameni ca dumneavoastră”, a subliniat prefectul.

La mulți ani, Betania!

La mulți ani tuturor celor care, de 30 de ani, aduc speranță și bucurie semenilor noștri!

Vă dorim putere, inspirație și bucuria recunoștinței celor pe care îi sprijiniți zi de zi!