La frontiera invizibilă a bolilor: cum lucrează secțiile de Boli Infecțioase de la Spitalul Județean de Urgență Bacău

Într-o clădire separată din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău, două secții lucrează zilnic la granița invizibilă dintre sănătate și boală. Aici sunt diagnosticați, tratați și monitorizați pacienții cu afecțiuni infecto-contagioase — de la simple viroze respiratorii până la infecții grave care necesită izolare și tratament complex. Este locul în care medicina clinică, vigilența epidemiologică și empatia față de pacient se întâlnesc zi de zi.

Secția de Boli infecțioase Adulți dispune de 29 de paturi, dintre care 19 pentru spitalizare continuă, 5 pentru pacienți cronici și 5 pentru spitalizare de zi. În fiecare lună, aproximativ 110 pacienți sunt externați după tratament în regim de internare continuă, iar alți aproximativ 150 sunt consultați în regim de spitalizare de zi. Saloanele sunt dotate cu grup sanitar propriu, pentru a permite izolarea corectă a pacienților și prevenirea răspândirii infecțiilor.

Un rol important îl are cabinetul de depistare și monitorizare HIV-SIDA, unic în județul Bacău. Aproximativ 400 de pacienți seropozitivi sunt urmăriți aici de o echipă multidisciplinară formată din medic, asistent medical, psiholog și asistenți sociali. Tot în cadrul secției funcționează și un cabinet destinat profilaxiei rabiei, unde sunt evaluate și tratate persoanele mușcate de animale. În anumite perioade ale anului, numărul prezentărilor poate ajunge chiar la 100 pe lună.

În același corp de clădire funcționează secția de Boli infecțioase Copii, unde medicii tratează pacienții pediatrici cu diverse afecțiuni contagioase. Secția are 22 de locuri — 16 paturi pentru copii mai mari, cu posibilitatea de a fi însoțiți de părinți, și 6 pătuțuri pentru sugari și copii mici. Cele cinci saloane sunt, de asemenea, dotate cu grup sanitar propriu, pentru a permite izolarea și monitorizarea atentă a micilor pacienți.

Patologia tratată în aceste secții este variată și, uneori, imprevizibilă. Medicii se confruntă frecvent cu infecții respiratorii cu potențial epidemic, precum gripa sau infecția cu SARS-CoV-2, dar și cu infecții digestive, precum enterocolitele și toxiinfecțiile alimentare. Alte cazuri includ boli eruptive precum rujeola, rubeola sau varicela, infecții neurologice severe precum meningitele și encefalitele, hepatite virale, infecții urinare sau chiar infecții osteo-articulare care necesită tratament complex și supraveghere atentă.

În fiecare dintre aceste situații, diagnosticul începe cu o evaluare clinică detaliată și continuă cu analize de laborator și investigații specifice. Pentru medicii infecționiști, timpul și precizia sunt esențiale: identificarea rapidă a agentului patogen poate face diferența între o evoluție favorabilă și complicații severe.

În spatele activității medicale se află echipe de specialiști cu experiență. La secția de adulți activează medicii Dr. Lupu Adina Lenus, Dr. Cochior Luminița, Dr. Codreanu Tatiana, Dr. Eva Constantin și Dr. Leahu Ana Maria, iar la secția pediatrică echipa este formată din Dr. Stanciu Daniela Mariana, Dr. Pavel Iulian Răzvan, Dr. Marcu Alexandru, Dr. Mihai Ioana Florina și Dr. Busuioc-Coca Ana.

Managerul Spitalului Județean de Urgență Bacău, Ion-Marius Savin, subliniază importanța acestor secții pentru sănătatea comunității.

„La Spitalul Județean de Urgență Bacău știm că în spatele fiecărui diagnostic se află un om care are nevoie nu doar de tratament, ci și de înțelegere, sprijin și încredere. Secțiile de Boli Infecțioase reprezintă un pilon esențial în protejarea sănătății comunității noastre. Echipele medicale sunt aici nu doar pentru a trata, ci și pentru a oferi siguranță, empatie și grijă”, a transmis acesta.

Într-o lume în care bolile infecțioase pot apărea oricând și se pot răspândi rapid, aceste secții rămân un bastion al medicinei preventive și curative. Aici se tratează pacienți, dar în același timp se protejează întreaga comunitate. În fiecare zi, discret și fără spectacol, medicii și asistentele luptă cu adversari invizibili — bacterii, virusuri și paraziți — pentru un lucru simplu, dar esențial: sănătatea oamenilor.