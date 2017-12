– tinerii satului îmbracă frumoasele costume populare şi pornesc pe uliţe la colindat – sunt răsplătiţi de gospodine cu turte coapte pe plită şi colaci făcuţi în cuptorul pe lemne În comuna Agăş, sărbătorile de iarnă au un farmec aparte. Peisajul de poveste este completat de casele aranjate de sărbătoare şi de agitaţia din bucătării, unde gospodinele pregătesc colaci în cuptorul pe lemne, turte pe plită şi gogoşi pentru colindătorii, care de acum încep să bată pe la porţi. Ei sunt cei care duc tradiţiile mai departe şi le umplu sufletul de bucurie bătrânilor, care îi aşteaptă cu drag pe prispa casei. Nu mai sunt aşa de mulţi ca acum 40 – 50 de ani, dar sunt mulţumiţi că cei care au rămas respectă obiceiurile. „Noi ne duceam cu Ajunul Crăciunului, apoi cu colinda şi cu Steaua. Atunci primeam nuci, mere, colaci. Bani nu se dădeau pe vremea aceea”, îşi aminteşte Ion Traicu, localnic. „Înainte erau mai mulţi tineri şi colindau mai mult cu Jianu, cu Urşii. Acum au rămas mai puţini, că tinerii au plecat prin ţări străine, dar colindele sunt aceleaşi, pe care le ştiam şi noi, şi este foarte frumos”, spunea şi Vasilica Traicu (80 ani), care s-a trezit de dimineaţă, a frământat aluatul pentru gogoşi şi a deschis porţile pentru corul Ansamblului „Muguraşii” din Agăş. Fiecare copil este îmbrăcat în costumul popular specific zonei, autentic sută la sută, ţesut la război şi cusut de mână de mamele lor, dar nu le lipseşte nici trăistuţa în care să pună nucile şi colacii primiţi de la săteni. „Noi începem din timp repetiţiile şi colindele care ne ies cel mai bine le cântăm mai întâi la mănăstire şi apoi mergem prin sat la oameni”, povestea Delia Corbu (17 ani), care face parte din Ansamblu încă de la înfiinţare. 1 of 9 „Avem deja o experienţă de nouă ani, iar copiii au văzut ce înseamnă să păstrezi şi să duci mai departe frumuseţea portuluui, a datinilor, a obiceiurilor din locul nostru. La început ne-a fost un pic mai greu, dar am făcut acest efort pentru că este o zonă foarte bogată în tradiţii, obiceiuri, mai ales acum în prag de sărbători”, ne-a mărturisit Cati Raţă, coordonatorul Ansamblului „Muguraşii” din Agăş şi învăţător la şcoala din localitate. Ca dascăl a realizat că trebuie să facă ceva în plus şi aşa a apărut acest Ansamblu, care duce numele comunei şi peste graniţe şi în acelaşi timp şi minunatele tradiţii locale. 401 SHARES Share Tweet

