declară căpitanul Științei, Denisa Rogojinaru după victoria cu Alba Blaj Știința va ataca play-off-ul Diviziei A1 de pe podium. Cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat, voleibalistele băcăuane sunt pe locul 3. Înaintea multi-naționalei CSM Târgoviște și a revelației Agroland Timișoara. Echipa antrenată de Grapă e devansată doar de lidera și, probabil, viitoarea câștigătoare a titlului, CSM București și de campioana en-titre, Alba Blaj. Da, dar în acest retur, studentele au fost la un pas de a câștiga pe terenul CSM-ului București, unde au dat o adevărată lecție de volei. Și tocmai au învins Blajul cu 3-1. La meciul de duminică, împotriva campioanei, Denisa Rogojinaru a fost, alături de Georgiana Faleș, principala realizatoare a Științei, cu 13 puncte. „Este o victorie foarte mare, care ne dă încredere pentru play-off”, a declarat la finalul meciului cu Blajul căpitanul Științei. -Denisa, această victorie foarte mare- cum ai numit-o tu- vine după o perioadă în care ați adunat mai puțin decât ați fi meritat. Mă refer la meciurile de campionat cu CSM București și CSM Târgoviște și la returul cu vice-campioana Elveției, în Challenge Cup. -Într-adevăr, a fost o perioadă încărcată și dificilă, cu meciuri foarte tari. Cel mai greu moment a fost returul cu elvețiencele. Ne doream foarte mult să câștigăm, mai ales că veneam după succesul din deplasare. Nu știu exact ce s-a întâmplat- poate a contat și oboseala din meciul cu Bucureștiul- dar ratarea calificării ne-a marcat mult. Asta s-a văzut probabil și în următorul meci de campionat, cu CSM Târgoviște. – Partida cu Blajul nu a început sub cele mai bune auspicii… -Așa este, dar este important că ne-am revenit și am jucat un volei foarte bun. Nu e ușor să bați campioana, mai ales după ce rezultate au obținut ele în Liga Campionilor. Ne-am motivat așa cum știm să o facem în momentele dificile, iar sprijinul publicului a avut, la rândul său, un rol important. -Ce vă arată această victorie împotriva campioanei? -Mi-arată că jucăm un volei de calitate. Totodată, așa cum mai spus, ne dă un plus de încredere pentru play-off. -Chiar, unde puteți să ajungeți în play-off? -Sincer, nu știu ce să răspund. Noi vom aborda în continuare toate meciurile la victorie. Unde vom ajunge sau cât de sus putem ajunge, vom vedea. Cred însă că încheierea campionatului pe locul 3 ar reprezenta o reușită. – Până la startul play-off-ului, mai e meciul cu Dinamo. -Că ne place sau nu, această victorie cu Blajul ne va relaxa puțin. E inevitabil. Sper însă ca la ora meciului cu Dinamo să fim concentrare la maximum, pentru a încheia sezonul regulat cu alte trei puncte în cont. Grapă: Dacă nu dați bine cu serviciul, putem pleca acasă”

După victoria cu Alba Blaj, antrenorul Științei, Florin Grapă a declarat: „Mă bucură victoria, dar mă gândesc deja la ce va fi mai departe. Sper să le țină vâna pe fete. Am fost puțin panicat după primul set, însă fetele noastre s-au mobilizat exemplar și le felicit pentru asta". Grapă le-a evidențiat pe Faleș și pe Djuric, și a precizat că succesul categoric din actul patru a avut ca factor determinant serviciul: „În setul al treilea se înmuiase un pic serviciul. Le-am zis fetelor că dacă nu dăm bine cu serviciul, putem pleca acasă. Mă bucur ca au înțeles".

