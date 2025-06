„Japonia, departe-aproape de Bacău!”

Un eveniment deosebit s-a desfășurat duminică, 1 iunie, la Universitatea „George Bacovia”. Este vorba de „Japonia, departe-acasă de Bacău!”, un eveniment inițiat, organizat și coordonat de Mihaela Băbușanu de la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău.

Evenimentul a cuprins mai multe activități: lansare de carte, „Eternitatea clipei / The Eternity of a Moment” – volum bilingv de haiku, semnat de Mihaela Băbușanu, prezentatoare fiind Laura Văceanu (Președinta Societății de Haiku Constanța) și Mălina Hardulea (profesor și traducător); ceremonialul ceaiului prezentat de Liliana Nestor; ateliere de caligrafie japoneză coordonate de Marta Cană; vernisaj expoziție de grafică și picture cu lucrări semnate de Mihnea Baran și Silvia Mirela Bețeanu, care transpun vizual echilibrul și esența estetică japoneză; demonstrație de arte marțiale japoneze asigurate de Clubul Bao Bacău, Palatul Copiilor Bacău, Radu Petrică; atelier de ikebana susținut de Nicolae Agop & Lucia Pădurariu. A fost un eveniment pentru toate vârstele, cu momente interactive, artă, poezie și tradiții japoneze.

„A fost mai mult decât un eveniment – a fost o călătorie într-o lume a armoniei, a frumosului și a profunzimii. Cu emoție sinceră și recunoștință adâncă, privim în urmă la o zi care ne-a adus mai aproape de Japonia, de filosofia ei delicată și de valorile ei autentice. Am simțit, pentru o clipă, eternitatea unei clipe trăite frumos – și poate că nu putea exista un context mai potrivit pentru lansarea volumului meu bilingv de haiku, „Eternitatea clipei / The Eternity of a Moment”. Evenimentul nostru, desfășurat la Universitatea „George Bacovia” din Bacău, a fost o celebrare a spiritului japonez în toată diversitatea sa: de la haiku și arta ceaiului, la arte marțiale, ikebana, caligrafie și origami. A fost o zi dedicată tuturor vârstelor, o zi în care ne-am bucurat împreună – copii, părinți, bunici, prieteni”, a declarat MIhaela Băbușanu, organizator.