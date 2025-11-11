Jandarmii băcăuani avertizează: hrănirea sau apropierea de urși poate aduce amenzi de până la 30.000 de lei

Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău informează cetățenii că, potrivit noilor modificări aduse Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 81/2021, interacțiunea cu urșii aflați în libertate este strict interzisă.

Conform noilor reglementări, este interzis:

să hrănești urșii din mediul natural;

să te apropii la o distanță mai mică de 50 de metri de un exemplar de urs brun;

să ademenești animalul prin hrană, mirosuri, deșeuri sau alte obiecte;

să promovezi pe rețelele de socializare comportamente care încurajează apropierea ori interacțiunea cu urșii.

Sancțiunile sunt semnificative:

între 10.000 și 30.000 de lei pentru persoane fizice;

între 30.000 și 60.000 de lei pentru persoane juridice.

Pentru faptele repetate, autoritățile pot impune interdicția de acces în habitatul natural al ursului pe o perioadă de până la 12 luni.

Jandarmii atrag atenția că, în cazul în care este observat un urs, nu trebuie să te apropii, să îl hrănești sau să îl filmezi. Singura reacție corectă este apelarea numărului de urgență 112, oferind locația exactă pentru o intervenție sigură și rapidă.

„Respectarea acestor reguli nu este doar o obligație legală, ci și o dovadă de responsabilitate față de propria siguranță și față de natură”, transmit reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău.

Jandarmii băcăuani acționează permanent în colaborare cu autoritățile locale, instituțiile de mediu și gestionarii fondurilor cinegetice pentru a asigura siguranța cetățenilor și protejarea faunei.