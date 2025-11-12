Intervenție reușită la Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși

În cadrul Compartimentului ORL al Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși a fost realizată cu succes excizia unei formațiuni tumorale de la nivelul corzii vocale drepte, prin laringoscopie suspendată sub control endoscopic.

Această procedură modernă permite îndepărtarea formațiunilor laringiene cu afectarea minimă a țesuturilor sănătoase, contribuind la păstrarea funcției vocale și la o recuperare rapidă a pacientului.

Intervenția a fost realizată de echipa medicală formată din dr. Dascălescu George-Răzvan, medic specialist ORL, și dr. Smochină Natalia, medic specialist ATI, alături de întregul personal medical al blocului operator.

Procedura s-a desfășurat utilizând instrumentar modern și control vizual endoscopic de înaltă precizie.

Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși continuă să investească în tehnologii moderne și în performanță medicală, oferind pacienților tratamente sigure, eficiente și accesibile.