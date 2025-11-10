Incendiu la o locuință din comuna Lipova. Pompierii au intervenit prompt pentru limitarea pagubelor

Echipajele Detașamentului de Pompieri Bacău au intervenit în această după-amiază pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din comuna Lipova, sat Satu Nou.

Pentru gestionarea situației de urgență, la fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și o ambulanță SMURD. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la întreaga locuință, pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime, însă flăcările au produs pagube materiale semnificative. Cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit electric.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE” al Judeţului Bacău, în intervalul 7–9 noiembrie a.c. au fost gestionate 66 de situații de urgență. În această perioadă, pompierii băcăuani au intervenit pentru stingerea a trei incendii, în trei misiuni de asistență a persoanelor, în 43 de cazuri de acordare a primului ajutor medical și în alte 18 intervenții în sprijinul comunităților.