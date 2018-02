În această seară, pompierii de la Detaşamentul Bacău al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă au fost alertaţi să intervină, în comuna Ungureni, pentru lichidarea unui incendiu iscat la locuinţa unei bătrâne de 75 de ani. Până a ajuns echipajul la faţa locului, focul fusese deja stins de localnici. Din păcate, proprietara, care se pare era imobilizată la pat de ceva timp, a fost găsită decedată şi prezenta arsuri pe corp, iar cazul este investigat acum şi de poliţişti. În urma incendiului a fost distrus patul din camera în care locuia bătrâna, cauza fiind în curs de stabilire. În urma cercetărilor, pompierii au stabilit drept cauză probabilă a incendiului focul deschis în spaţii închise. 31 SHARES Share Tweet

