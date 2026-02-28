Incendiu la mai multe locuințe din Poiana Sărată; fără victime, două persoane cu atacuri de panică

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Bacău au intervenit în această dimineață, în jurul orei 04:00, pentru stingerea unui incendiu izbucnit în comuna Oituz, satul Poiana Sărată.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost mobilizate forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești, care au intervenit cu patru autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), o autospecială pentru primă intervenție și comandă (APIC) și o ambulanță SMURD. Totodată, au fost anunțate Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență și echipaje ale companiei Delgaz Grid.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta violent la trei case de locuit și două anexe gospodărești, pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați.

Incendiul a fost lichidat după intervenția pompierilor, care au continuat ulterior acțiunile pentru înlăturarea efectelor negative și aplicarea măsurilor complementare.

Potrivit reprezentanților ISU Bacău, nu au fost înregistrate victime surprinse de incendiu. Proprietarii a două dintre locuințele afectate au suferit atacuri de panică și au fost monitorizați la fața locului de echipajul SMURD.