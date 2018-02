La sfârşitul săptămânii, la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Bacău a fost adus un bărbat de 64 de ani, din comuna Horgeşti, în stare foarte gravă, cu insuficienţă multiplă de organe, infecţie generalizată şi hipotermie. Pacientul a fost internat imediat în Secţia de Terapie Intensivă, pentru o monitorizare atentă. Acesta este al doilea caz înregistrat în doar 24 de ore. Joi la prânz, un tânăr de 23 de ani, din Orbeni, a fost adus la spital în comă, având hipoglicemie şi hipotermie. În camera de gardă i s-au făcut toate procedurile necesare pentru creşterea temperaturii corporale şi a glicemiei şi după circa şapte ore de îngrijiri pacientul a putut pleca acasă, starea lui fiind bună. Din discuţiile cu el, s-a stabilit că ar fi făcut o criză de hipoglicemie, a căzut pe stradă şi aşa a ajuns să facă şi hipotermie. Când a fost adus avea o temperatură a corpului de 29 de grade. 13 SHARES Share Tweet

