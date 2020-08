Asociația ,,Sunetul Munților” din orașul Dărmănești – membră a European Blues Union, în parteneriat cu Primăria orașului, organizează în perioada 28-29 august 2020, „Open Air Blues in the garden festival”, primul festival internațional de blues din județul Bacău. Cu această ocazie, vor avea loc o serie de manifestări desfășurate sub egida ,,La Porțile Nemirei – tradiții, obiceiuri și cultură”, care înseamnă:#Expo – La Porțile Nemirei – literatură, sunet și culoare, #La Porțile Nemirei – tradiții si obiceiuri. Dacă inițial în program figurau zece trupe din țară și străinătate, acestora li se vor mai adăuga membrii trupelor Iris-Nelu Dumitrescu și Mike Godoroja & Blues Spirit, formații cu show-uri în toată țara și prezențe notabile peste hotare.

Evenimentul se va desfășura în Piațeta din fața Primăriei Dărmănești, iar pe scenă vor urca, așadar, 12 trupe din Marea Britanie (Will Wilde Band), Norvegia (Joe Rusi Band), Serbia (Ana Radzic & Blue Family Band), trioul româno-sârb AXiS, dar și trupe autohtone precum Iris-Nelu Dumitrescu, Mike Godoroja & Blue Spirit, Rareș Totu Band, Florin Giuglea Trio, Marcian Petrecu și Trenul de noapte, Sir Blues Vali Răcilă, The Southern Cockroaches și Szabo Zsolt Quintet.

1 of 2

Evenimentul de la Dărmănești are și o altă notă inedită, respectiv cea de ,,arts in the street” (arta adusă în stradă), în care artiști plastici de renume vor efectua lucrări în stradă, în zona de desfășurare a concertelor, interacționând direct cu publicul. De asemenea, aceiașiartiști vor avea o expoziție cu lucrări proprii, într-o locație aflată în imediata vecinătate a piațetei orașului, locul de desfășurare a concertelor.

Prin participarea la acest eveniment posesorul biletului își dă acordul pentru două lucruri: de a fi fotografiat și filmat în spațiul de eveniment, în scopul promovării festivalului;de a permite să i se măsoare temperatura corpului la intrare, în cazul în care condițiile de siguranță sanitară vor impune acest lucru. Copiii cu vârsta sub 14 ani vor intra gratuit, dar numai însoțiți de către un adult posesor de abonament. Dovada se face pe baza certificatului de naștere.

Romulus Dan Busnea