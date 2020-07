Nici nu s-a ridicat bine „mira” (înainte de 1990 nu se serveau băuturi alcoolice înainte de ora 10.00, popular fenomenul fiind numit „ridicarea mirei”, adică momentul de start al programului tv –n.r), că mușterii erau deja prezenți la o bere pe terasele din zona Pieții Centrale. Acest fapt mi-a adus aminte de replicile din filmul „B.D. la munte și la mare” în care Gogu, interpretat magistral de Dem Rădulescu, găsește nevestele pe o terasă lângă plajă: „Cum fetelor? Bere la ora asta?” la care a primit un răspuns pe măsură: „Păi ce să facem? Dacă coniac nu aveau!!”

Trecând peste momentele din alte timpuri, înaintând printr-o mare de papuci, chiloți și pălării ce tronau pe aleia modulelor, redescoperim acea lume pestriță specific acestui loc. Privești oamenii și te gândești că fiecare dintre ei poate fi o poveste. Dar, în aceste momente, când toată lumea este preocupată de lupta anti-COVID, nu prea pierde timpul pe povești. Nici acești oameni din acest mic univers care, după cum am tras cu urechea, se pricep cel mai bine. Unii știu că virusul nu există și că tot ce se întâmplă este făcut intenționat ca să ne poată controla. Alții spun că există și că ei au auzit de la alții de oameni infectați. După un moment scurt de contraziceri, toți mesenii de la o masa au căzut de acord că nimeni nu cunoaște pe cineva diagnosticat. Chiar în acel moment, grataragiul trântește pe masa cu față de mușama un carton mare cu mici aburinzi. Un tip cu mustață mușcă dintr-un mic iar zeama i se prelinge prin colțul gurii. Trage o dușcă de bere rece și exclamă „aahhhaaaa….”.

Explozie de culori

Odată ajuns în zona tarabelor o revăd pe tanti Anișoara în locul în care vinde cartofi de mai bine de 20 de ani. „Iar ai venit să mă întrebi?”, mă abordează lângă taraba ei. Are marfă de calitate, cartofi albi și roz la 2 lei kilogramul. Spune că s-a făcut marfă anul ăsta, dar a auzit ea că în zona Covasna și pe la Galați a plouat și cartofii au de suferit. „Dacă așa a vrut Dumnezeu…”, mai spune tanti Anișoara.

O las pe precupeață cu clienții, să facă vânzare, că de povești vom avea timp și altă dată. În piață se deschide dintr-o dată aceeași explozie de culori. Fructe și legume de toate mărimile, de toate culorile și la… toate prețurile. N-ai cum să nu te uiți după cireșe mari și frumoase, caise, mere, roșii de un roșu aprins… E greu să le cuprinzi pe toate, dar nu pot să nu remarc porumbul, numai bun de fiert ori copt, cu prețuri de la 0,50 până la 1,50 lei, principalul criteriu de departajare la preț fiind mărimea. În tot acest „vacarm” un alt aspect îmi atrage atenția. Mai bine din jumătate dintre toți cei aflați în piață, atât vânzători cât și clienți, poartă mască. Bine, că nu toți o poartă cel mai corect, asta e altă istorie.

La lactate, toți sunt „mascați”

Fiind spațiu închis, toată lumea din hala de lactate poartă mască de protecție. Vânzătoarele se plâng că e cam greu, dar astea sunt condițiile.

„Am avut situații când clienții m-au întrebat dacă nu cumva cașul are COVID. Spune și dumneata. Un client vine și cumpără după care ține brânza în frigider mai mult de o zi, cică să moară virusul în caz că are, și apoi o consumă”, povestește doamna Rica, una dintre vânzătoarele de caș.

Vânzarea, în general, merge, că nu stă lumea fără brânză bună și proaspătă. Sau fără lapte. De ouă nici nu mai încape vorbă. Sunt primele care dispar de pe tarabe. Ouăle au prețul de 1 leu bucata iar cașul între 20 și 25 de lei, în funcție din ce lapte provine.

Pepeni… de pe „continente diferite”

Cunoștințe vechi am întâlnit și pe aleea pepenilor. Doamna Camelia, din Pechea-Galați este la datorie. Anul trecut a închis sezonul la sfârșitul lui septembrie iar de curând a sosit din nou cu marfă în Piața Centrală unde va sta până la sfârșitul sezonului. După ce mă ceartă bine că nu am anunțat-o înainte că vin ca să se machieze și să se îmbrace mai frumos, povestește că a muncit din greu încă de la sfârșitul lui februarie pentru recolta asta bogată și frumoasă de pepeni. Și într-adevăr, pepenii arată foarte bine, iar când a vrut să facă o tărcușă pentru o clientă, fructul a scos un sunet specific ce indică faptul că este numai bun. Inevitabil am întrebat-o pe doamna Camelia și de virus.

„Dar noi am avut timp de COVID? Noi am muncit de dimineață până noaptea. Când ajungeam acasă adormeam de la duș până în pat. Nu aveam timp să ne uităm la televizor și să ne speriem. Am avut treabă serioasă. Când am ajuns aici am auzit mai multe. Dacă ai de muncă nu ai timp de alte cele, nici măcar de viruși”, a spus precupeața.

Apoi ne-a povestit că a muncit la pepeni, că a avut și culturi de căpșuni, și câte și mai câte. Doamna Camelia a pomenit și de ploi și spune că la Pechea nu a plouat deloc, chiar dacă a fost Sf. Ilie iar în Bacău a plouat foarte tare. „Când vii de la Pechea, până pe la Tițița, se vede că nu a plouat. De la Tițița încoace e cu totul altceva. Parcă suntem pe continente diferite”, încercă să descrie situația vânzătoarea de pepeni.

Trecem la o ședință foto prin piață iar un val de fum cu miros de mici încinși pe grătarul de cărbuni declanșează revoluție în glandele salivare. E semnul că trebuie să părăsim zona cu bucuria că am simțit mirosul. Dacă îți pierzi mirosul nu e de bine. Poate fi un semn de infecție cu COVID. Deci funcționez normal, din acest punct de vedere. Așa că fuga la redacție să vă aduc această poveste. Nu înainte să vă spun că, pepenii în Piața Centrală au prețuri între 2 și 5 lei pe kilogram. În funcție de…culoare. Poftă mare!